tv4'de yeni yayın dönemi başlıyor!

Dinamik, farklı ve renkli akışının içerisinde aile temaları ile yayın yapmakta olan tv4, yenilenen yüzü ve yayın akışına eklenen eğitici, eğlenceli programları ile yeni yayın dönemine başlıyor.

Zengin içerikleri, konusunda uzman kişilerin anlatımları ile hazırlanan programalar, 7'den 70'e herkesi ekran başına davet ediyor. Sezona oldukça iddialı başlayacak olan tv4'ün yayın akışına eklenen yeni programlar şu şekilde;

NE YAPMALI?

Psikolog Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu "Ne Yapmalı?' diyerek, yaşamamızda daha mutlu olmamızı sağlayacak ipuçlarından, sağlıklı ailenin anahtarına kadar merak edilen birçok konuyu sizler için anlatıyor.

NASIL BESLENMELİ?

Uzman Diyetisyen Sıla Bilgili Toköz'ün sunumuyla "Nasıl Beslenmeli?' programı bize, sağlıklı beslenmenin ipuçlarını, diyet yaparken yapılan yanlışları, hayatımızdan çıkarmamız gereken besinler gibi konuları paylaşıyor.

SOFRAMDAN LEZZETLER

"Soframdan Lezzetler' programı ile doğa ile içiçe yaşayan ailelerin huzur dolu evlerine konuk olup, birbirinden güzel ve lezzetli tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.

METREKARE

Dekorasyon ve mimari meraklılarını buluşturup, ev dekorasyonundan, duvar renk seçimine, eşya yerleşiminden, huzurlu bir ev ortamı için küçük tüyolara kadar her şeyi ekranlara taşıyor.

SERDAR YOLDA

Serdar Gökalp tüm Türkiye'yi arabasıyla geziyor. Ülkemin güzel insanlarının hikâyelerinin peşine düşüyor. Her yörenin kültürün adetlerini, lezzetlerini sohbetlerini ekranlara getiriyor.

TARİHİ LEZZETLER

Tarih kokan şehir İstanbul'da Elif Güçkıran tarihi lezzetlerin peşinde İstanbul'u karış karış geziyor. Yıllara meydan okuyan mekânları, seneler geçse de değişmeyen tatları işin ustalarından dinliyor.

YEMEK ATÖLYESİ

Alanında uzman bir şef, birbirinden lezzetleri tarifler verecek, mutfak sırlarının izleyicilerle paylaşacak.

KONUNUN UZMANI

Alanında uzman kişiler merak edilenleri anlatacak. Her bölümde farklı konu ve konular izleyiciler ile buluşacak.