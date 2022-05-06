Tuzla'da tersanede 4 işçi karbondioksitten zehirlendi

Tersaneler Caddesi'ndeki Ada Tersanesi'nde yabancı bandıralı bir geminin tamir işlemi sırasında gaz sızıntısı meydana geldi.

Karbondioksit sızıntısı nedeniyle 4 işçi etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuzla Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede saat 10.54'te bakım için bulunan Liberya bandıralı "Gulf Petrolyum4" adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır. İlk bilgilere göre, bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçinin, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen işçilere Allah'tan acil şifalar diliyoruz."