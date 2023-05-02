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02 Mayıs 2023 Salı 10:28:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 10:28:00

Tuzla'da bakıma alınan yük gemisinde yangın

Kaynak: TRT Haber

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Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan tersanedeki yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Etiketler : tuzla tersane yangın
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