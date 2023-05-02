Tuzla'da bakıma alınan yük gemisinde yangın
Kaynak: TRT Haber
Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan tersanedeki yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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