Tuzla'da kazı çalışmasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 1 işçi yaralandı
Kaynak: AA
Tuzla'da, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.
Tepeören Mahallesi Tepeviran Caddesi'nde İSKİ ekiplerinin atık su kanalında yaptığı çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlama sonucu çıkan yangında 1 işçi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İstanbul Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri doğal gazı kesti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangında, AK Parti Tepeören Mahalle İrtibat Bürosu ve bir kamyonet de hasar gördü.
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