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30 Haziran 2023 Cuma 16:23:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 16:23:00

Tuzla'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı! Marmaray seferleri yeniden başladı

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Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı, Marmaray seferleri de yeniden başladı.

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Kısa süre aksama yaşanan Marmaray'da seferler tekrar başladı.

IHA'da yer verilen habere göre, yangın, Tuzla İçmeler Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm merkezinde saat 15.30 sıralarında çıktı. Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm merkezinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geri dönüşüm tesisinin yanında Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren rayları olması sebebiyle seferlerde aksama meydana geldi. Yangın nedeniyle Marmaray seferlerinde yaklaşık 30 dakika boyunca seferler yapılamadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından seferler normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler : geri dönüşüm tesisi yangını sefer durumu Marmaray tuzla yangın
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