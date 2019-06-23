Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları! Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları merak ediliyor. Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm seçmenler tarafından heyecanla araştırılıyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gün geldi ve bugün 10,5 milyon seçmen sandık başına gitti. Sandık başına gidip oylarını kullanan tüm vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına çevirdiler. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları ve oy oranları son dakika gelişmeleri sizlerle...

TUZLA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Tuzla 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

TUZLA23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Tuzla 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Tuzla oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Tuzla Belediye Başkanı AK Parti adayı Şadi Yazıcı oldu. Tuzla belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Tuzla yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi: Resul Kılıç Yönetici Ortaokul/Lise

Bağımsız Türkiye Partisi: Yücel Atalar Matbaacı Ortaokul/Lise

Vatan Partisi: Binnur Zuhat Yokuş Avukat Üniversite/Yüksekokul

Büyük Birlik Partisi: Sedef Arzu Ur Esnaf Ortaokul/Lise

Cumhuriyet Halk Partisi: Salim Gürsoy İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul

Adalet Ve Kalkınma Partisi: Şadi Yazıcı Belediye Başkanı Üniversite/Yüksekokul

Demokratik Sol Parti: Akın Tekdal Reklamcı Üniversite/Yüksekokul

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

Şadi Yazıcı, 1971 yılında Erzurum'da doğdu. Tuzla Belediye başkanı ve hekim olan Şadi Yazıcı 1974 yılında ailesi İstanbul Kartal'a yerleşti. İlkokulu Kartal Sabri Taşkın İlköğretim Okulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini yine Kartal'da, Kartal Lisesi'nde tamamladı.

1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına giren Dr. Şadi Yazıcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, Tıp doktoru olarak meslek hayatına başladı.

İlk olarak Tuzlada 1997 yılında kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı. 2000 yılında İkinci kliniğini yine Tuzla sınırlarında E5 üstünde bulunan Aydıntepe Mahallesinde, yine Tuzlada açtı.

2005 yılında kliniği geliştirerek 90 kişilik kadrosu ile Tuzla'da hizmet vermekte olan Tuzla Cerrahi Tıp Merkezini kurdu. Merkezde, Mesul Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Daha önce aktif siyasette bulunmayan Dr. Şadi Yazıcı Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunda İstanbul Tuzla kurucu İlçe Başkanı olarak siyaset hayatına başladı. 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak yedi yıllık ilçe başkanlığı görevini yeni bir arkadaşa bıraktı.

AK Parti, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Tuzla'da Şadi Yazıcı aday göstermiş bu iki seçimden başarılı sonuçlar almıştır. Şadi Yazıcı 2014 seçimlerinde yüzde 48,06 oy ile seçilmiştir.

1997 yılında itibaren Tuzlada oturan Dr. Şadi Yazıcı, aynı Fakülteden mezun olan Dr. Fatma YAZICI ile 1998 yılında hayatını birleştirdi. Ömer Faruk Yazıcı ve Yavuz Enhar Yazıcı isminde iki erkek çocuk babasıdır.