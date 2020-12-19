TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak TF-X için üç büyük müjde

TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak TF-X için üç büyük müjde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal medyadan yaptığı video paylaşımında Milli Muharip Uçak'ın (MMU) da içinde yer aldığı yerli ve milli ürünler için EMI/EMC Testleri Tesisi, Yıldırım test Tesisi, ve Yakın Alan Ölçüm Tesisi kurulması için hazırlıklara başlandığını açıkladı.



star.com.tr'de yer alan habere göre, TUSAŞ sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MMU projemiz ile milli imkanlarımızla ülkemize 3 büyük yeni test merkezi kazandırarak havacılık sektörüne yön vermeye hazırlanıyoruz. Yerli ve milli ürünlerimizi üretirken ülkemiz için hep daha fazlasını hayal ediyoruz."

“MMU 2 YIL SONRA HANGARDAN ÇIKACAK”

Milli Muharip Uçağı 18 Mart 2023’te hangardan çıkarmayı planladıklarını açıklayan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil; 2025’te teslimatı yapacaklarını, sertifikasyon çalışmalarının da 3 yılı bulacağını kaydetmişti.

Prof. Dr. Kotil, Milli Muharip Uçağın göreve başlaması için 2029 tarihini vermişti.

İLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORU DA TUSAŞ'TA ÜRETİLDİ

Savunma Sanayi Başkanlığının projesi olarak başlayan Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında TEI tarafından geliştirilen TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) üretilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün milli helikopter Gökbey ile test edilmişti.