  • BIST
    1408.32
  • Dolar
    7,6292
  • Euro
    9,3591
  • Altın
    461,5460
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak"
TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak TF-X için üç büyük müjde
Gaziantep'te hastanenin yoğun bakımında oksijen tüpü patladı
Kısıtlama başladı! Sokaklar sessize büründü
Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayın Rus askerin ölümüne neden oldu
Başkan Erdoğan'dan Merkel'le kritik görüşme
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 26 bin 410 yeni vaka belirlendi
Cem Adrian'dan ikinci klip
Belçim Bilgin'den yeni yıl alışverişi
Zeynep Bastık ‘Boş Yapma'yın!
Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, Ali Şen'i çiftliğinde
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım
Sinan Akçıl açıkladı: James Bond gibi takip ettiler
WhatsApp Web'de görüntülü dönem başladı
65 yaş üstü ve 20 yaş altına beslenme tüyoları
Akar: Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yengeç mutlu, İkizler güzel haberler al...
Oktay: Türkiye global şoklara karşı dayanıklılığını ispatladı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti
Ukrayna donanmasına Türkiye imzası
"Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini..."
Ukrayna Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: Türk SİHA'lara ihtiyacımız var
"İmamoğlu bana büyük terbiyesizlik yaptı"
Kilosu 80 lira! Dışı zehirli içi lezzet deposu
19 Aralık 2020 Cumartesi 13:22:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 13:22:00

TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak TF-X için üç büyük müjde

ABONE OL

TUSAŞ, Milli Muharip Uçak TF-X için müjdeyi duyurdu. Buna göre, TAI TF-X'e üç büyük yeni test merkezi kurulacak. 2029'da göreve başlaması planlanan TUSAŞ MMU için hazırlıklar sürüyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal medyadan yaptığı video paylaşımında Milli Muharip Uçak'ın (MMU) da içinde yer aldığı yerli ve milli ürünler için EMI/EMC Testleri Tesisi, Yıldırım test Tesisi, ve Yakın Alan Ölçüm Tesisi kurulması için hazırlıklara başlandığını açıkladı.

star.com.tr'de yer alan habere göre, TUSAŞ sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MMU projemiz ile milli imkanlarımızla ülkemize 3 büyük yeni test merkezi kazandırarak havacılık sektörüne yön vermeye hazırlanıyoruz. Yerli ve milli ürünlerimizi üretirken ülkemiz için hep daha fazlasını hayal ediyoruz."

“MMU 2 YIL SONRA HANGARDAN ÇIKACAK”

Milli Muharip Uçağı 18 Mart 2023’te hangardan çıkarmayı planladıklarını açıklayan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil; 2025’te teslimatı yapacaklarını, sertifikasyon çalışmalarının da 3 yılı bulacağını kaydetmişti.

Prof. Dr. Kotil, Milli Muharip Uçağın göreve başlaması için 2029 tarihini vermişti.

İLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORU DA TUSAŞ'TA ÜRETİLDİ

Savunma Sanayi Başkanlığının projesi olarak başlayan Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında TEI tarafından geliştirilen TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) üretilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün milli helikopter Gökbey ile test edilmişti.

Etiketler : tusaş tf-x milli muharip uçak
Özçivit'ten en sevdiklerine hediye alışverişi

Özçivit'ten en sevdiklerine hediye alışverişi
Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan kafa karıştıran paylaşım

Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan kafa karıştıran paylaşım
Hükümsüz'de rol almaya hazırlanan Hande Doğandemir'den yeni yıla yeni imaj

Hükümsüz'de rol almaya hazırlanan Hande Doğandemir'den yeni yıla yeni imaj
Demet Özdemir'in elbisesi SMA'lı Poyraz Ali için satıldı

Demet Özdemir'in elbisesi SMA'lı Poyraz Ali için satıldı
Aslı Turanlı'nın yılbaşı planı mısır patlatmak

Aslı Turanlı'nın yılbaşı planı mısır patlatmak
Naz Elmas reklam yıldızı olacak

Naz Elmas reklam yıldızı olacak
Yağmur Tanrısevsin ve futbolcu Tarkan Serbest aşkı bitti...

Yağmur Tanrısevsin ve futbolcu Tarkan Serbest aşkı bitti...
Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek

Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek
Çocuklar için buluştuk

Çocuklar için buluştuk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER