TUSAŞ'tan heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "MMU, 2025'te ilk uçuşunu yapacak, 2029'da ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini öngörüyoruz" dedi.



Sputnik'in haberine göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin özellikle askeri havacılık alanındaki en önemli kurumlarından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), T129 ATAK ve GÖKBEY helikopterleri, Milli Muharip Uçak (MMU), ANKA ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), HÜRKUŞ ve HÜRJET uçakları gibi birçok kritik sistemin geliştirilmesi ve üretimini üstleniyor. Uydu alanında da çalışmalar yürüten TUSAŞ, aynı zamanda daha önce Türk Hava Kuvvetleri için üretimini gerçekleştirdiği F-16 uçaklarını günümüzde de modernize ediyor.

Sivil havacılık alanında da çalışmalar yürüten TUSAŞ, aynı zamanda F-35 savaş uçağı ve A400M nakliye uçağı gibi uluslararası projelerin de üretim ortakları arasında bulunuyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 2020 yılı için yaptığı değerlendirmede, "Dünyanın ilk 100 savunma ve havacılık firmasının sıralandığı Defense New Top 100 listesinde 16 basamak birden yükseldik. Bu dönemde Ar-Ge harcamalarımızı yüzde 40'ın üzerine taşıyarak yeni nesil hava araçlarının geliştirilmesi için öncü vasfımızı perçinledik. Böylece ülkemizin savunma sanayisinde bağımsızlık vizyonu için projeler geliştirmeye devam ettik" dedi.