31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:01:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:03:00
Koronavirüse yakalanan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Kaynak: DHA
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı.
TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kotil, bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı. Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.
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