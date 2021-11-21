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21 Kasım 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 10:30:00

Milli Savaş Uçağı F-16 ve F-35'ten daha güçlü!

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Bazı ülkelerin ABD'den aldığı İHA'ların belli bir fitin üzerindeki testlerinin Türkiye'de yapıldığı bilgisini veren TUSAŞ yetkilileri, 'Bu sistemi kendimiz yaptık. Dünyada başka bir örneği yok' ifadelerini kullandı.

TBMM Millî Savunma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii (TEİ) tesislerini ziyaret ederek, aralarında Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı Millî Muharip Uçak'ın da (MMU) bulunduğu savunma projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Milletvekillerine verilen bilgide, Türkiye'nin millî savaş uçağının F-16 ve F-35'ten daha güçlü ve daha fazla bomba taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Diğer savaş uçaklarının aksine, millî muharip uçağın, bombalarının dışarıdan gözükmeyecek şekilde dizayn edildiği dile getirildi.

TEST SİSTEMİ DÜNYADA TEK

TUSAŞ Motor Sanayii yöneticileri tarafından milletvekillerine, yerli ve millî olarak üretilen insansız hava araçları ve helikopterlerde kullanılan motor üretimine ilişkin de detaylı bir sunum yapıldı. Edinilen bilgilere göre, İHA ve SİHA'ların test edildiği basınç sisteminin dünyadaki en ileri teknolojilere sahip olduğu kaydedildi.

Bazı ülkelerin ABD'den aldığı İHA'ların belli bir fitin üzerindeki testlerinin Türkiye'de yapıldığı bilgisini veren TUSAŞ yetkilileri, özellikle bu sistem konusunda Türkiye'nin dünyada tek ülke konumunda olduğunu kaydetti.

İHA ve SİHA'ların motorlarını test etmek için yapılan sistem milletvekillerine tanıtılırken "Bu sistemi kendimiz yaptık. Dünyada başka bir örneği yok. Mesela diğer ülkelerin sistemlerinde test edilip '2 bin fitte çalışır' denilen bir İHA o yüksekliğe çıkıldığında çalışmayabiliyor. Çünkü onlar sadece motoru test ediyor. Oysa o yükseklikte motordaki parçaların tamamının buna nasıl tepki verebileceği görülmüyor. Örneğin bir ülke ABD'den İHA almış, 'Şu yükseklikte uçar" denmiş. Ancak denediklerinde söyledikleri yükseklikte uçmadıklarını görmüşler. Şimdi o ülke aldıkları İHA'ları bizim sistemimizde test etmemizi istiyor" bilgisi verildi.

İLK UÇUŞU 2026'DA

Millî Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında üretilecek uçaklar; düşük görünürlük, radara yakalanmama, gelişmiş sensör ve iletişim sistemleri, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olacak. MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenirken, aviyoniklerin, kontrol ve hidrolik sistemlerin yer aldığı prototipin ilk kez motor çalıştırmasıyla uçağın yer testleri başlayacak. MMU'nun ilk uçuşunu 2026'da yapması, 2030'da ise TSK'nın envanterinde yer alması hedefleniyor.

MMU projesiyle Türkiye, dünyada ABD, Rusya, Çin gibi 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak. Muharip uçağın gövde altında 4, sol-orta ve sağ-orta kısımda 2 adet olmak üzere toplamda 6 adet iç silah istasyonu bulunacak.

Bunlara ek olarak yine 2+2 adet de dış silah istasyonu olacak. Uçağın kullanacağı silahlar arasında; TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen 300 kilometre menzilli SOM/SOM-J Seyir Füzeleri, BOZDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi, GÖKDOĞAN Görüş İçi Hava-Hava Füzesi, Hassas Güdüm Kiti-82/84 (HGK-82/84) ve Kanatlı Güdüm Kiti-82/83 (KGK-82/83) ve ASELSAN tarafından geliştirilen Minyatür Bomba (MB) ile Lazer Güdüm Kiti (LGK) bulunuyor. Bunlara ek olarak, METEOR Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi, ASRAAM Görüş İçi Hava-Hava Füzesi ve SPEAR Havadan Satha Seyir Füzesi de MMU'da kullanılabilecek.

F-35 HANGARI BEKLEMEDE

TEİ tesislerinde, F-35'lerin bakımı için yapılan hangar milletvekillerine gösterildi. TEİ yöneticileri, ABD ile yaşanan F-35 problemi nedeniyle şu anda herhangi bir işlem yapılmadığını hatırlattı.

Ayrıca, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait bazı savaş uçaklarının motor bakım, montaj ve testlerinin de TEİ'de yapıldığı, ancak Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin bozulması nedeniyle bir süredir bu işlemin de durduğu belirtildi.

Etiketler : TBMM Millî Savunma Komisyonu Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri TUSAŞ Motor Sanayii TEİ MMU Millî Muharip Uçak
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