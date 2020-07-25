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25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:37:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:40:00

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Haziran‘da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin; sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU” listede yer alan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 24 Haziran‘da Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin turuncu listeden aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 24 Haziran‘da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin; sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.

POLİS MEMURU VE EŞİNİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER ARASINDA

Teröristin, 2011 yılında Tunceli’deki bir halı sahada polislere yönelik gerçekleştirilen ve 1 polis memuru ile eşinin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, bunun yanı sıra birçok eylemin planlayıcıları arasında bulunduğu belirlendi.

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