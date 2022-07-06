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06 Temmuz 2022 Çarşamba 18:33:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2022 Çarşamba 18:35:00

Turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğunu duyurdu.

İç Güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas neticesinde, JÖH ve Komando birliklerince 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin kimlikleri belli oldu!

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van Çatak İlçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Argeş kod adlı Osman Yıldırımçakar adındaki terörist olduğu, diğer teröristin de Van İli Gürpınar İlçesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride aranan, Jiyan Eruh Miran kod adlı Şehmiran Karahan adındaki terörist olduğu tespit edilmiştir

Etiketler : van çatak 3 terörist turuncu kategori
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