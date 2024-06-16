Turnike'den Müge Anlı da geçmiş! Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler çok konuşuldu

Müge Anlı 16 senedir gündüz kuşağında yayınlanan Tatlı Sert programı ile her sabah evlerimize konuk oluyor. Müge Anlı'yı Türkiye'de tanımayan yok! Anlı'nın adı gerek programında işlediği konularla gerekse yaptığı yardımlarla dillerden dile dolaşıyor.

GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!

Çarkıfelek programıyla hafızalarımıza kazınan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in ekranlara dönmesiyle arşivden Müge Anlı çıktı. Yıllardan beri ekranlarda olan Müge Anlı'nın gençlik görüntüleri sosyal medyada herkesi şaşırttı. Görüntülerde Anlı'nın programda verdiği cevaplara yer verildi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Müge Anlı, ünlü sunucu Güner Ümit'in sunumuyla hatırladığımız 1990'lı yılların popüler programı olan Bay Turnike programına yarışmacı olarak katılmış. O görüntüler ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Arşivden çıkan görüntüler sosyal medyanın gündeminde. İşte o görüntüler...

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı Yüzbaşıoğlu 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası İhsan Anlı'dır. Müge Anlı'nın annesi ise öğretmendir. Başarılı sunucu 50 yaşındadır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başladı. Şenay Düdek'le Kanal D'de magazin üzerine konuların konuşulduğu ve konukların ağırlandığı Dobra Dobra isimli bir program yaptı. Bir süre Pakize Suda ile programı sürdüren Anlı, magazinciliği bıraktı ve sunuculuğa geçti. ATV'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı ATV'de sundu. Programın ismi Müge Anlı ile Mektubunuz Var idi.

2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. 25 Haziran 2022 tarihinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.