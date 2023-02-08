Turları iptal edip yardıma koştular

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk turizm sektörü harekete geçti. Başta bölgedeki tesisler olmak üzere bir çok otel depremde evsiz kalan vatandaşlara ücretsiz olarak konaklama hizmeti sunmaya başladı. Şu ana kadar Türkiye genelinde 500 otelin depremzede vatandaşlara kapısını açtığını belirten Uluslararası Genç Turizmciler Derneği Başkanı Onur Sabırlıoğlu, "Özellikle Van bölgesindeki otellerin bir çoğu, Gaziantep, Kayseri, Kapadokya, Samsun, Konya otelleri seferber oldu. Bir çok seyahat acentesi turlarını iptal edip bölgeye yardım seferberliği başlattı" dedi.

15 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAKLAR

Ağır iklim ve coğrafi koşulların depremzedelerin acil olarak güvenli alanlarda barındırılmasını gerekli kıldığını vurgulayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu şunları kaydetti: "Biz de AKTOB olarak deprem kriz toplantısında afetten etkilenen yaklaşık 15 bin vatandaşımıza oda konaklaması tahsis edeceğimizi bildirdik."

500 OTEL SEFERBER OLDU

8 bin kişilik cruise gemisini yolluyor

Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, depremde evsiz kalan insanların yaz sezonuna kadar ücretsiz olarak kullanabilmeleri için, 8 bin kişi kapasiteli yolcu gemisini izinlerin tamamlanmasına müteakip, İskenderun Limanı'na göndereceğini açıkladı. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Otelciler Derneği ve STK'ların destekleriyle oteller depremzedelere açıldı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da evlerine giremeyen 8'i çocuk 104'ü yetişkin 112 depremzede gece saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan, Milas-Bodrum Havalimanına getirildi. Depremzedelerin bir bölümü yakınlarına giderken, bir bölümü ise otellere yerleştirildi.

10 BİN ODA 50 BİN YATAK

Türkiye konaklama ve turizm sektörünün çatı örgütlerinden TÜROFED de depremden etkilenen afetzedeler için harekete geçti. TÜROFED 10 bin otel odasını gelecek talepler için hazırladı. TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yaklaşık 50 bin yatağın depremzedelere tahsis edileceğini söyledi. Gelen talepler doğrultusunda Bodrum Otelciler Birliği (BODER), Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD), Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD), Diyarbakır Otelciler Derneği (DOTED) ve Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) ilk misafi rlerini ağırlamaya başladı.