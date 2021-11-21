TURKOVAC için sayılı günler kaldı

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz-3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ilde, 41 merkezde devam ediliyor. İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Seyrantepe Kampüsü'ndeki İnaktif Kovid-19 Aşısı Uygulama Merkezi kapılarını açtı., Faz-3 çalışmalarında gelinen noktayı şu sözlerle anlattı:

VERİLER YAYINLANACAK

Akşam'ın haberine göre, "Faz-3'de sona yaklaştık. Normalde 2. dozdan sonra 3. doz aşı, 6 ay kadar sonra yapılır, biz 3 ila 9 ay arasında yapıyoruz. Sinovac ile TURKOVAC'ın etkinlikleri karşılaştırılacak. Veriler bir merkezde toplanacak, tüm etkinlikleri masaya yatırılacak. Veriler yayına dönüştürülecek, gerekli ulusal ve uluslararası kurumlardan teyit istenecek. Onaylar alındıktan sonra Türkiye'de ve yurtdışında TURKOVAC güvenle yapılabilecek. Hastanemizde aşının sonuçları birkaç ay içerisinde ortaya çıkacak. Aşı uygulamasını Türkiye geneline yaymak için sayılı günler kaldı diyebiliriz. Bu tamamen yanlış. Tam tersi hastalığı geçirirseniz kısırlık ile karşılaşabilirsiniz. Hastalanmadan korunmamız tek yolu aşı. Bu sistemi kurduğumuzda bir başka salgın olduğunda hızlı bir şekilde ona yönelik de o aşıyı yapabileceğiz. TURKOVAC sayesinde bir alt yapımız da oluşacak."

ŞARTLARI UYANI BEKLİYORUZ

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit: "Seyrantepe haricinde Sarıyer Çayırbaşı'ndaki binada da hizmet veriyoruz. Bin yatak kapasitemiz var. Bunun 200'e yakını yoğun bakım yatağı. 50'ye yakın ameliyathanemiz var. Hastanemiz ayrıca Türkiye'nin gururu olacak TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Hastanemiz ulaşım ve merkeziyet açısından iyi bir konumda. Faz-3 çalışmalarına şartları uygun olan tüm İstanbul halkını bekliyoruz."

GÖNÜLLÜ 6 AYDA 5 KEZ GELİYOR

TURKOVAC olan kişinin her takibe geldiğinde fiziksel muayene edildiğini belirten Uzm. Dr. Beray Gelmez Taş, "6 ayda toplam 5 kez görüşüyoruz. 28'inci, 48'inci 128 ve 164'üncü günlerde görüşmeler yapılıyor. İlk ikisnde antikor seviyeleri ölçülüyor. İlk aşı olduktan sonra hasta her gün, sonra haftada bir aranıyor" dedi. Doç.Dr. Güzin Zeren Öztürk ise "TURKOVAC olacak kişinin uygunluğunu kontrol ediliyor. İlaçları soruluyor ve onaydan sonra aşı olabiliyor" dedi.