Doğal gaz rezervi cayır cayır yanıyor!

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10 Nisan 2022 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 11:45:00

Türkmenistan'da 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri kapatılacak

Kaynak: AA

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Türkmenistan'da yaklaşık 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri, doğal gaz kaybına ve çevre kirliğine neden olduğu için kapatılacak.

Başkent Aşkabat'ta düzenlenen "Türkmenistan'ın petrol ve doğal gazı" başlıklı uluslararası yatırım forumunda, Derveze gaz kraterinin kapatılması gündeme getirildi.

Türkmenistan Doğal Gaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, forumda yaptığı konuşmada, jeolojik yapının Türkmen bilim adamları tarafından incelendiğini ifade etti.

Pirniyazov, Derveze gaz kraterinin yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ettiğini söyledi.

Derveze bölgesinde çok miktarda doğal gazın yandığını, bunun çevreye de zarar verdiğini ve bu nedenle kapatılacağını belirten Pirniyazov, "Türkmen bilim adamları, çukura eğimli kuyu açmayı önerdiler. Bu kuyudan gazın çıkarılması, atmosfere kontrolsüz gaz emisyonlarının azaltılması ve sızıntı akışlarının kontrolünün sağlanması öngörülüyor." dedi.

- KRATERİN KAPATILMASI İÇİN YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR

Forumda, Derveze gaz kraterinin kapatılması için yurt dışından gelen tekliflerin de değerlendirildiği belirtildi. Buna göre Belarus ve Slovenya'dan bilim adamları projenin uygulamasına katılmak istediklerini Türkmen tarafında iletti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, atmosfere yayılan zararlı emisyonların azaltılmasında Türkmenistan ile iş birliği yapmaya ve Derveze bölgesinde bulunan kraterdeki doğal gaz sızıntısını durdurmaya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

- DERVEZE GAZ KRATERİ

Türkmenistan'da "Cehennem kapısı" olarak da bilinen Derveze gaz krateri, başkent Aşkabat'a 270 kilometre uzaklıktaki Ahal vilayetinde ve Karakum Çölü'nün merkezinde yer alıyor.

Derveze gaz krateri, 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde yapılan kazı çalışmaları sırasında oluştu.

Toprak çökmesi sonucunda oluşan kraterden çıkan gaz, çevreye ve yaşam alanına zarar verdiği için yakıldı.

60 metre genişliğe ve 20 metre derinliğe sahip krater, içinden çıkan doğal gaz nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ediyor.

Derveze gaz kraterinin 5-7 kilometre yakınlarında biri su dolu olmak üzere 2 krater daha bulunuyor.

Etiketler : Başkent Aşkabat Derveze gaz krateri Toprak çökmesi Sovyetler Birliği Cehennem Kapısı
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