Türkmen vekil Salihi, Irak'ta Türkmenlerin ordudan ve polis teşkilatından dışlandığını söyledi

Irak'ta genel seçimlerin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hükümet hala kurulamadı. Şii gruplar arasındaki anlaşmazlıklar hükümet krizini derinleştiriyor.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, hükümet krizi ve Kerkük petrolleriyle ilgili gelişmelerin yanı sıra Türkmenlerin Irak'ta askeriye ve polis teşkilatından dışlanması konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şiiler arasındaki anlaşmazlıkların yarattığı kriz ortamının ülkedeki durumu daha da kötüleştirdiğini söyleyen Salihi, "Ya herkesin temsil edileceği bir uzlaşı hükümeti kurulsun ya da seçimler iptal edilsin, yeniden seçime gidelim." dedi.