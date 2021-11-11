Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı
Kaynak: DHA
İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.
Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Konseyi Sekizinci Zirvesi'ne ilişkin açıklama
- Türkiye'de 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi
- Başkan Erdoğan: Yatırımcılara gereken her desteği vereceğiz
- Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı
- Samuray kılıcı ile katledilmişti... Son yolculuğuna uğurlandı
- Başkan Erdoğan: 81 ile 81 millet ormanı yapılacak