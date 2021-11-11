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11 Kasım 2021 Perşembe 18:24:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 18:24:00

Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı

Kaynak: DHA

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İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Etiketler : türkan adalet bakanlığı fezleke
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