Türkkan tartışması tam gaz! AK Parti ile İYİ Parti Grup Başkanvekili tartıştı

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfür, Meclis'te tansiyonunun yükselmesine neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı.

"ONUN AĞZINI KARIŞLARIM"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Benim kimse kulağıma 'Senin bacını...' demedi, diyemez. Onun ağzını karışlarım." dedi.

"NE YAPALIM? ASALIM MI?"

Dervişoğlu, "Ne yapalım? Asalım mı yani. Diyorum ki grup başkanvekilliğinden istifa etti. Ne yapalım yani." ifadelerini kullandı.

AK Partili Akbaşoğlu, "Bu ahlaksızlığı savunmak yakışmaz. Dün Sayın Genel Başkanınız sahip çıkmadı mı? Türkkan'ın o hakaretlerine sahip çıkmadı mı?" dedi.

İYİ PARTİ'YE DESTEK CHP'DEN GELDİ

Tartışmaya CHP'de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'yol kazası' olarak nitelendirdi. Altay, "Bir mevkidaşının başına bir yol kazası gelmiş. Adam özür dilemiş. Siz bir mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz kusura bakmayın" dedi.

MHP'Lİ KADIN MİLLETVEKİLLERİ DE TÜRKKAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

MHP'li kadın vekiller, "Her konuyu meydanlara taşıyan, kadın dernekleri nerede? Şehidimizin bacısı, sizin için kadın sayılmıyor mu?"

İmamoğlu, Mansur Yavaş, siyasete her daim uzanan magazin ekibi ve dernekler neden sus pus olmuşlardır. HDP ile CHP arasına sıkışan İP tamamen kopmuştur" sözleriyle tepki gösterdi.