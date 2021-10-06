Türkiye'yi yakın markaja aldılar!

Suriye, Libya ve son olarak da Karabağ'daki askeri operasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara duyulan yoğun ilgi giderek artmaya devam ediyor.



Son olarak Karabağ savaşında adından bir hayli söz ettiren Türk SİHA'ları İtalya'da yayın yapan haber sitesine konu oldu. Söz konusu haberde Türk SİHA'larının Suriye'nin yanı sıra birçok askeri operasyonlarda yer aldığına dikkat çekilirken Azerbaycan'a ait Karabağ bölgesinde Ermeni ordusuna karşı büyük başarı gösterdiğine vurgu yapıldı.

Üretilen Türk SİHA'larının Türkiye'nin askeri açıdan kendi kendine yeterli olma hırsına uyduğunu söyleyen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan, son on yılda silah endüstrisine büyük yatırımlar yaptığı belirtildi.

Söz konusu haberde ayrıca, Karabağ'daki savaş da Türkiye'deki SİHA endüstrisi için bir "dönüm noktası" olarak görüldüğüne vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

Azerbaycan, Türk insansız hava araçlarına sahip olmasaydı, savaşı bu kadar kolay kazanamazdı. Türkiye, Azerbaycan'ı destekledi. Karabağ Savaşı'nın Türk SİHA'ları adına farklı bir etkisi oldu. Birkaç ülke önce Türk SİHA'larının ne olduğunu gördü ve satın almak için adeta sıraya girdi. Türkiye geçen yıl hiç olmadığı kadar çok SİHA sattı. Ukrayna, Türkmenistan, Katar ve Fas gibi ülkeler Türk SİHA'larını satın alırken Polonya ise Türklerden SİHA alan ilk NATO ülkesi oldu. Ayrıca Letonya'nın da Türk yapımı SİHA'lara ilgisi var.