Türkiye'yi şahlandıran sistem iki yılını doldurdu! Kritik toplantı bugün
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Son dakika haberine göre toplantının saat 14:00'te gerçekleşmesi bekleniyor.
Başkanlık sistemine geçişin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve mecliste Cumhur İttifakı'nın hızlı ve kararlı adımlarıyla birçok adım atılarak Türkiye'nin ayağındaki ağırlıkla adeta kaldırıldı. Başkan Erdoğan 24 Haziran 2018'de yeniden seçilmesinin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılını bugün düzenlenecek toplantı ile değerlendirecek.
YENİ SİSTEM 9 TEMMUZ 2018'DE RESMEN HAYATA GEÇMİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2018'de TBMM'de yemin etmesi ile resmen hayata geçti. Yeni sistemin kabinesi de aynı gün açıklandı. İlk yılın sonuna doğru sistemin performansının ölçülmesi ve yeni yönetim modelinin aksayan yönlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.
SURİYE VE SURİYE ÜZERİNDEN SALDIRILAR GÜNDEMDE OLDU
Bakşan Erdoğan'ın görev yaptığı 2 yıllık süreçte ana gündemi Suriye oluşturdu.
LİBYA'DAKİ KARARLI ADIMLAR DENGELERİ LEHİMİZE DEĞİŞTİRDİ
Suriye gündemi ile birlikte Doğu Akdeniz ve Libya konusu da Erdoğan'ın masasındaki önemli konu başlıkları oldu. Bu yılın mart ayından bu yana koronavirüs gündemi de Cumhurbaşkanlığı hükümetinin en yoğun mesai harcadığı başlıklardan biri oldu.
BUGÜN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI VAR
Başkan Erdoğan, yeni sistemin hayata geçişinin ilk 2 yılını, bugün da Külliye'de düzenlenecek bir toplantı ile değerlendirecek.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ikinci yılını tamamlaması münasebetiyle saat 14.00’te bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) July 21, 2020
Tüm sosyal medya hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/tKCRvkFwf1