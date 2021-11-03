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03 Kasım 2021 Çarşamba 14:35:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 14:35:00

Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyorlar! Pakistan 'PNS Alamgir' adlı fırkateyni ile dev tatbikata katılıyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı düzenleniyor. Dost ülke Pakistan, 'PNS Alamgir' adlı fırkateyni ile dev tatbikata katılıyor. 'PNS Alamgir' Gemisi Görev Komutanı Tuğamiral Azhar Mahmood, 'Burayı ikinci evimiz olarak görüyoruz. Türkiye ve Pakistan bir millet iki devlet. Tatbikat için buradayız. Bu tatbikatın Pakistan Deniz Kuvvetleri için de yararlı olacağını düşünüyorum. Burada güzel tecrübeler kazanacağız. Türk Deniz Kuvvetlerini, Karaçi'de düzenleyeceğimiz tatbikata bekliyoruz.' dedi.

Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'na katılan Pakistan'ın "PNS Alamgir" isimli gemisinin Görev Komutanı Tuğamiral Azhar Mahmood, tatbikatın katılımcılara ileri derecede eğitim imkanı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen tatbikatta yer alan Pakistan Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateyn, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'ne demirledi. Savaş gemisi ve görevli askerler, Anadolu Ajansı (AA) ekibini konuk etti.

"PNS Alamgir" Gemisi Görev Komutanı Tuğamiral Azhar Mahmood, Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nın bir parçası olmanın kendilerine büyük gurur verdiğini söyledi.

Çok uluslu icra edilen "Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek istediklerini anlatan Mahmood, Türkiye'nin Pakistanlılar için çok önemli olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin de çok iyi düzeyde bulunduğunu kaydetti.

Pakistan'ın dünyada barış ve güvenliğini teşvik etmeye inandığını, Pakistan Donanmasının da deniz ve ticaret özgürlüğünü koruma misyonuna sahip olduğunu belirten Mahmood, ülkesinin terör ve tehditle mücadelede entegre bir yaklaşımın her zaman güçlü bir destekçisi olduğunu kaydetti.

Amaçlarının barış ve düzeni sağlamaya katkı sağlamak olduğunu anlatan Mahmood, "Ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığının tehdide karşı korunmasını sağlarken deniz terörizmi, korsanlık, narkotik, silah kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı konularında da mücadelemiz sürecek. Pakistan Donanması değişen bölgesel dinamiklerin tamamen farkındadır ve her şeye hazırdır. Pakistan barışsever bir ülkedir." dedi.

- "TÜRKİYE'Yİ İKİNCİ EVİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Türkiye'de olmaktan ve katılımcılara ileri derecede eğitim imkanı sağlayan tatbikata katılmaktan mutlu olduklarına işaret eden Mahmood, şu ifadeleri kullandı:

"Burayı ikinci evimiz olarak görüyoruz. Türkiye ve Pakistan bir millet iki devlet. Tatbikat için buradayız. Bu tatbikatın Pakistan Deniz Kuvvetleri için de yararlı olacağını düşünüyorum. Burada güzel tecrübeler kazanacağız. Türk Milletine, Türk Savunma Bakanlığına ve bu önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türk Deniz Kuvvetlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Deniz Kuvvetlerini, Karaçi'de düzenleyeceğimiz tatbikata bekliyoruz."

Gemi Komutanı Albay Bilal Ahmed Sana ise mevcut iş birliği ve etkileşim ölçeğini daha da artırmak için yapılan tatbikatı düzenleyen Türkiye ve Türk Donanmasının subaylarına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Pakistan ve Türkiye'nin uzun süredir dost ve kardeş ülke olduğunu anlatan Sana, şöyle konuştu:

"Güçlü temellere dayanan ilişkiler ortak dini ve kültürel mirastır. Türk Donanması, Pakistan Donanmasına uzmanlık, bilgi ve eğitim tesisleri ile tecrübelerini paylaşıyor. İş birliğimizin başlıca ayırt edici özellikleri arasında savunma da yer alıyor. Bu bağlamda, MİLGEM sınıfı gemilerin satın alınmasına ilişkin en son sözleşme her iki ülke ile deniz kuvvetleri arasında yeni bir iş birliği bölümünü açtı."

Pakistan ve Türkiye'de her yıl düzenli olarak etkinlikler düzenlendiğini anlatan Sana, Pakistan Donanma gemilerinin de düzenli olarak Çok Uluslu Tatbikatlara katıldığını belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı"nın çok uluslu olduğunu ve çok önemsediklerini belirten Sana,"Ben ve takım arkadaşlarım Türkiye'de olmaktan son derece mutluyuz. Türkiye bizim ikinci evimiz. Bu tatbikatta Türk Deniz Kuvvetlerinin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

- PNS ALAMGİR FIRKATEYNİ

ABD'de Mayport Florida'da 31 Ağustos 2010'da denize indirilen ve Pakistan Deniz Kuvvetlerinin 25'inci Destroyer Filosu'nun bir parçası olan PNS Alamgir savaş gemisi, Türkiye'ye çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi. 138 metre uzunluğunda, 14,4 metre eninde çok işlevli bir fırkateyn olan ve Z9EC helikopteri taşıyan savaş gemisinde 200'ün üzerinde mürettebat bulunuyor.

Etiketler : Pakistan PNS Alamgir fırkateyni ile dev tatbikata katılıyor oğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı
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