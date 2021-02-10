"Türkiye'yi en büyük 10 ülke arasına sokacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"AK Parti siyaseti, hizmet, eser ve kalkınma siyasetidir. Demokrasimize sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın ne büyük 10 ülkesi arasına sokacağız.

İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır. Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım, bildiğimiz yolda gitmeye devam edelim. Allah'ın izni ile bu yolun sonu zafere çıkacaktır.

Kendi partilerindeki, taciz, tecavüz, hırsızlık ve arsızlık furyasının üstünü örtmek için yalan furyasının çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinden kaçamayacaklardır.

Ülkemizi ve milletimizi faşist ve riyakar bu siyasetin eline bırakmayacağız.

Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor."

Cumhur İttifakı olarak ülkemizi hedefine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızın her gününü, her anını, 'Allah razı olsun' sözünü duymak için harcadık. AK Parti'nin siyaseti hizmet, eser ve kalkınma siyasetidir.

Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her bireyini partimizin tabii mensubu olarak görüyoruz. Gönlünü partimize çekemeyecek her kişi bizim eksikliğimizdir. AK Parti kadroları 365 günü seçim gibi değerlendirmelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ülkeyi yönetmenin tek yolu milletin desteğinin yarısından fazlasını alabilmektir. Artık köhne siyaset anlayışı zordur. AK Parti olarak tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz her bireyi kendi çatımız altında görme konusunda ne kadar başarı elde edersek, köhne mahfillerde yazılan bu oyunu o kadar çabuk bozarız.

Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım, bildiğimiz yolda gitmeye devam edelim. Allah'ın izni ile bu yolun sonu zafere çıkacaktır. Kendi partilerindeki, taciz, tecavüz, hırsızlık ve arsızlık furyasının üstünü örtmek için yalan furyasının çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinden kaçamayacaklardır.