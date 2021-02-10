  • BIST
    1543.07
  • Dolar
    7,0396
  • Euro
    8,5447
  • Altın
    418,2890
İstanbul
12 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'a son yılların etkili kar yağışı geliyor!
"Türkiye'yi en büyük 10 ülke arasına sokacağız"
"Bana meydan okuma haddini bil!"
CHP'de istifa dalgası! İki eski vekil İnce ile hareket edecek
Bakan Selçuk: 84,1 milyon lira ödeme yapıldı
"Cumhurbaşkanımızın gönlünden geçen, uzaya kadın astronotun gitmesi"
Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
Başkan Erdoğan'dan partilere yeni anayasa çağrısı
Mesajlar sahte çıktı! Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar
İşsizlik rakamları açıklandı
Binalar birbirine yaslanarak ayakta duruyor
Miras kalan kalede yaşamak istiyorlar
Muğla'da 'ölümsüzlük mantarı'nı buldu
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı
İstanbul'a kar çok yaklaştı... Meteoroloji gün verdi
Gizli belgeler sızdırıldı: 300 milyon dolarlık kripto para çaldı!
Trump'ın azil yargılamasında yeni gelişme
Otomobil fiyatına güvercin: 100 bin lira
Palandöken'in koruyucusu GURBET
Bağırsakları kökten etkileyen hastalık: Kolit
Ciltte kuru ve pullu kabartılar kanser belirtisi olabilir
KOVID-19 sigara içenleri seviyor
Günlük Burç yorumları-Uzman Astrolog Özlem Recep
İntiharla ilgili şakalar bile ciddiye alınmalı
10 Şubat 2021 Çarşamba 15:12:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 15:12:00

"Türkiye'yi en büyük 10 ülke arasına sokacağız"

ABONE OL

Başkan Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"AK Parti siyaseti, hizmet, eser ve kalkınma siyasetidir. Demokrasimize sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın ne büyük 10 ülkesi arasına sokacağız.

İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır. Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım, bildiğimiz yolda gitmeye devam edelim. Allah'ın izni ile bu yolun sonu zafere çıkacaktır.

Kendi partilerindeki, taciz, tecavüz, hırsızlık ve arsızlık furyasının üstünü örtmek için yalan furyasının çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinden kaçamayacaklardır.

Ülkemizi ve milletimizi faşist ve riyakar bu siyasetin eline bırakmayacağız.

Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor."

Cumhur İttifakı olarak ülkemizi hedefine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızın her gününü, her anını, 'Allah razı olsun' sözünü duymak için harcadık. AK Parti'nin siyaseti hizmet, eser ve kalkınma siyasetidir.

Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her bireyini partimizin tabii mensubu olarak görüyoruz. Gönlünü partimize çekemeyecek her kişi bizim eksikliğimizdir. AK Parti kadroları 365 günü seçim gibi değerlendirmelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ülkeyi yönetmenin tek yolu milletin desteğinin yarısından fazlasını alabilmektir. Artık köhne siyaset anlayışı zordur. AK Parti olarak tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz her bireyi kendi çatımız altında görme konusunda ne kadar başarı elde edersek, köhne mahfillerde yazılan bu oyunu o kadar çabuk bozarız.

Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım, bildiğimiz yolda gitmeye devam edelim. Allah'ın izni ile bu yolun sonu zafere çıkacaktır. Kendi partilerindeki, taciz, tecavüz, hırsızlık ve arsızlık furyasının üstünü örtmek için yalan furyasının çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinden kaçamayacaklardır.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN AK Parti Balıkesir OSMANİYE TOKAT TUNCELİ
İyi ki doğdun baba!

İyi ki doğdun baba!
İstanbul'a yerleşebilirim

İstanbul'a yerleşebilirim
Cansu arınma kampında!

Cansu arınma kampında!
‘Hamlet'in ikilisi

‘Hamlet'in ikilisi
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık

Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık
Kutsal toprağım Türkiye

Kutsal toprağım Türkiye
Taraftardan şarkı isteği

Taraftardan şarkı isteği
Seda Bakan yenilendi

Seda Bakan yenilendi
Epilepsiyi yendim itirafı

Epilepsiyi yendim itirafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER