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Türkiye'ye yasaklanmıştı... İsveç'ten geri adım!
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30 Mayıs 2022 Pazartesi 07:44:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 07:44:00

Türkiye'ye yasaklanmıştı... İsveç'ten silah satımında geri adım!

Kaynak: AA

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İsveç, Türkiye'ye karşı 2019 yılında bu yana uyguladığı silah satışı yasağında geri adım attı. NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile müzakere yürüten İsveç, Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah ihraç edebileceklerini söyledi.

İsveç, bugünkü koşullarda Türkiye'ye silah ihracatı yapabileceğini açıkladı.

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Expressen gazetesine açıklamada bulundu.

İsveç savunma komisyonunun talep ettiği koşullarda silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Evertsson, "Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz" dedi.

Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise "Biz, bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD'nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi koşuluna dikkat etmemizden kaynaklanıyor olabilir" yanıtını verdi.

ISP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı.

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, bu tarihten sonra 3 İsveç merkezli özel silah üreticisi şirketin, Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmemişti.

Etiketler : isveç türkiye silah satışı
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