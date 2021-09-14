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14 Eylül 2021 Salı 11:19:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 11:51:00

Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi terör örgütü üyesi 6 kişi yakalandı

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Yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 6 kişiden 2'sinin terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin Kızıltepe sınır hattında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terör örgütü terörist pkk
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