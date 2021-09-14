Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi terör örgütü üyesi 6 kişi yakalandı
Yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 6 kişiden 2'sinin terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin Kızıltepe sınır hattında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı.
Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/6bLcoxfh2Y— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2021
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- Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi terör örgütü üyesi 6 kişi yakalandı