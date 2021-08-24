"Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada İngiliz medyasında yer alan 'Türkiye'de iltica merkezi' iddiası hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, BBC Türkçe'nin söz konusu haberi geri çektiğini hatırlatarak "BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı" dedi.

"Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm" diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Muhalefet bu iddia üzerinden bize saldırdı. İngiltere, haberi yapan BBC bunu reddetti. Bizim muhalefet partileri bizi eleştiriyor. Yayıncı kuruluş özür diledi, muhalefet tweeti silmedi."

'200 CİVARINDA AFGANİSTAN'DAN DÖNMEK İSTEYEN VATANDAŞIMIZ VAR'



Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişinin tahliye edildiğini belirten Çavuşoğlu, bu kişilerin 1061'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var" ifadesini kullandı.