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24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:15:00

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 33,2 azaldı

Kaynak: AA

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Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 33,2 azalarak 494 bin 52 kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "uluslararası göç istatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 33,2 azalarak 494 bin 52 kişi oldu. Bunların yüzde 52,9'unu erkekler, yüzde 47,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin 94 bin 409'u Türk vatandaşları, 399 bin 643'ü ise yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2022'de 2021'e göre yüzde 62,3 artışla 466 bin 914 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 55,7'si erkekler, yüzde 44,3'ü ise kadınlardan oluştu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 139 bin 531'inin Türk vatandaşıyken, 327 bin 383'ünün ise yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Türkiye'ye 2022'de göç edenler yaş grubuna göre incelendiğinde, ilk sırada yüzde 12,2 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bunu yüzde 11,7 ile 20-24 ve yüzde 11,3 ile 30-34 yaş grubundakiler izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 15,8 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bunu yüzde 13,4 ile 30-34 ve yüzde 12,8 ile 20-24 yaş grubu takip etti.

EN FAZLA GÖÇÜ İSTANBUL ALDI

Türkiye'ye 2022 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 35,4 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 14,8 ile Antalya, yüzde 5,4 ile Ankara, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,8 ile Mersin izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 39,5 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 9,8 ile Ankara, yüzde 6,7 ile Antalya, yüzde 3,4 ile Samsun ve yüzde 3 ile İzmir takip etti.

EN ÇOK RUSYA'DAN GÖÇ ALINDI

Ülkeye 2022'de gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 25 ile Rusya vatandaşları aldı. Bu ülkenin ardından, yüzde 8,1 ile Ukrayna, yüzde 6,5 ile İran, yüzde 5,4 ile Afganistan ve yüzde 4,8 ile Irak geldi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı ise yüzde 20 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 10,6 ile İran, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Afganistan ve yüzde 4,8 ile Türkmenistan izledi.

Etiketler : göç istanbul rusya
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