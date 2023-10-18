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18 Ekim 2023 Çarşamba 17:04:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 17:04:00

Türkiye'ye girmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : Şanlıurfa Sınır Güvenliği Terörle Mücadele
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