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02 Ocak 2022 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 14:23:00

Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Etiketler : Suriye PYD/PKK Türkiye'
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