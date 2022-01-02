02 Ocak 2022 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 14:23:00
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Kaynak: AA
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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