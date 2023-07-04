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04 Temmuz 2023 Salı 11:30:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 11:30:00

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : türkiye suriye pkk terörist
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