Türkiye'ye algı operasyonu! DSÖ'den açıklama geldi

Almanya merkezli yayın yapan DW Türkçe, Türkiye'ye yönelik algı operasyonu niteliğinde çarpıtma bir habere imza attı. DSÖ Türkiye Ofisi’nin “Tükiye'de sağlık sisteminde çöküş yaşanabilir. Endişe verici seviyede yüksek sayılarla karşı karşıyayız” şeklindeki açıklaması "cımbızlanarak" haberleştirildi. Rus Sputnik Türkçe, Sözcü, Cumhuriyet birçok yayın organı tarafından servis edildi.

Haberlerin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi, röportajla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

Röportajın tam metnini yayımlayan DSÖ Türkiye Ofisinden yapılan açıklamada "DW Türkçe röportajında yaptığımız bazı açıklamaları yanlış yorumladıklarını fark ettik" ifadelerine yer verildi.

İşte röportajın ilgili kısmı:

Dünya genelinde durum, oldukça endişelendirici. Çünkü vakalar artıyor ve kışın gelmesi, insanların daha çok kapalı alanlarda vakit geçirmesiyle daha da artacak. Maske kullanımı ve diğer fiziksel mesafe tedbirleri sayesinde Türkiye'de durum, Avrupa ülkelerindeki ya da ABD'deki kadar kötü değil. Mesela dün bir alışveriş merkezine girerken kontrol yaptılar ve HES kodu olmadan kimseyi içeri almadılar. Aşıların gelişi yakın görünse de maske kullanmaya, sosyal mesafeyi korumaya, kişisel hijyene ve hastayken evde kalmaya devam etmemiz gerekecek. Dediğin gibi, Türkiye'de durum, Avrupa veya dünyanın geri kalanındaki gibi kötü olmasa da yayılmanın azaltılması için HEPİMİZİN sorumluluk alması gerekiyor; hem halkın hem de yetkililerin. Aksi takdirde, ABD'de olduğu gibi sağlık sistemini zora sokma ihtimalimiz var. Pandeminin kontrol altına alınması için HERKESİN üstüne düşen rolü oynaması gerekiyor.