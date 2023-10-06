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Türkiye'ye alçakça iftiralarda bulunan HDP'li Temelli hakkın soruşturma
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06 Ekim 2023 Cuma 18:22:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 18:22:00

Türkiye'ye alçakça iftiralarda bulunan HDP'li Temelli hakkın soruşturma

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28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05.10.2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı TCK'nun 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05.10.2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı TCK'nun 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Sezai Temel tsk iftira terör operasyonu hdp
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