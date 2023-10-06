Türkiye'ye alçakça iftiralarda bulunan HDP'li Temelli hakkın soruşturma
28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05.10.2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı TCK'nun 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05.10.2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı TCK'nun 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
- Türkiye genelinde eş zamanlı denetim: 19 bin 275 sürücüye hız cezası
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
- Türkiye'ye alçakça iftiralarda bulunan HDP'li Temelli hakkın soruşturma
- Bakan Şimşek'ten yabancı yatırımcı mesajı: "Çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor"
- Kütahya'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
- ABD hem teröristleri eğitiyor hem de örgüte tırlar dolusu mühimmat gönderiyor