Türkiye'siz çözüm yok

Ankara, Kiev ile Moskova arasında bir ateşkesin sağlanması için devrede. Diplomatik kaynaklar, çatışmalar sürerken bir yandan da müzakere sürecinin devam ettiğini açıkladı. Sahada durum kötüleştikçe bu durumun da zorlaştığı değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen önemli bir görüşmeye dikkati çekti.

TEKNİK DÜZEYLİ TEMAS

Birleşmiş Milletler'in insani temas grubu kurulması konusunda bir teklifi olduğunu aktaran kaynaklar, "Önümüzdeki günlerde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında bu kapsamda görüşmeler devam edebilir. Taraflar arasında teknik düzeyli toplantılar yapılabilir" dedi. Diplomatik kaynaklar ayrıca ateşkes müzakerelerinde güvenlik garantileri kısmına da dikkat çekti. P5 ve ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bu ülkelerin henüz taraflara henüz bir teklif sunmadığı belirtildi.

BORRELL'DEN TÜRKİYE'YE ARABULUCULUK ÖVGÜSÜ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için sergilediği arabulucuk çabalarını övdü. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'a demeç veren Borrell, "Türkiye bu konuda çok iyi bir iş yapıyor. Her iki ülke (Ukrayna ve Rusya) ile de iyi ilişkilere sahip. Elbette en iyisi Birleşmiş Milletler'in bunu yapması olurdu" dedi. Avrupa Birliği'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapmasının mümkün olmadığını da söyleyen Borrell, "Ruslar bunu kabul etmez, tıpkı bizim Rusya'nın arabuluculuk yapmasını kabul etmeyeceğimiz gibi" diye konuştu.

MISIR'LA YENİ DÖNEM

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni döneme dair de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni döneme dair de değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, iki ülke arasında bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bakan düzeyinde de görüşmelerin olabileceğini açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU, BLINKEN'LE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmek üzere 18 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete de değinen kaynaklar, iki bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağını ifade etti.

PUTİN SAVAŞI UZATACAK

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines Putin'in Donbass'taki çatışmaların ötesinde bir savaşa hazırlandığını açıkladı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Rusya lideri Putin'in Donbass'taki çatışmaları uzatmayı planladığını söyledi. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen 'Dünya Genelindeki Tehditler' isimli oturumda konuşan Haines, Putin'in Donbass'taki çatışmaların ötesinde bir savaşa hazırlandığını açıkladı.

NÜKLEER RİSKİ VAR

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da 'uzatılmış bir savaşa' hazırlık yaptığının altını çizen Avril Haines, Putin'in planıyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Ruslar Ukrayna'nın doğusunda askeri başarı elde etseler bile bu savaşı sona erdirmeyecek. Zira Putin'in Donbass'ın da ötesinde amaçlara ulaşmak için uzatılmış bir savaşa hazırlık yaptığını değerlendiriyoruz." Ulusal İstihbarat Direktörü ayrıca Putin'in hangi koşulda nükleer silah kullanabileceği hakkında da açıklama yaptı. Haines, Rus liderin ülkesine yönelik varoluşsal bir tehdit hissetmesi durumunda nükleer silahlara başvurabileceği değerlendirmesinde bulundu.

YENİ BİRLİKLER SAVAŞA KATILABİLİR

ABD İstihbarat Teşkilatı Direktörü Scott Berrier Ruslar ve Ukraynalıların askeri olarak "çıkmazda" olduklarını söyledi. Moskova'nın "resmen savaş ilan etmesi ve genel bir askeri seferberlik ilan etmesi" durumunda bu durumun değişebileceğini belirten Berrier, Rusya'nın bunu yaptığı takdirde binlerce askerin daha savaşa katılacağını, bu askerlerin eğitim ve kabiliyet bakımından eksikleri bulunsa da insan gücü ve çok daha büyük miktarda mühimmat sağlayacaklarını kaydetti.

DÖRT NOKTADA KONTROL SAĞLANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Harkov yakınlarındaki dört yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını söyledi. Mariupol'da Azovstal çelik fabrikasındaki Ukraynalı askerlere saldırıların ise devam ettiği açıklandı. Ukrayna ordusu ülkenin kuzeydoğusunda kaybettiği toprakların kontrolünü yeniden sağlarken Rusya birlikleri ülkenin güneydoğusundaki Donbass'ta ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna ordusu güney komutanlığının verdiği bilgiye göre Rus birlikleri Donbass'ta evler, elektrik altyapı tesisleri ve çiftliklere saldırılar düzenliyor.

ABD'DEN UKRAYNA'YA 40 MİLYAR DOLAR DESTEK

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketini onayladı. 57'ye karşı 368 oyla kabul edilen yardım paketini Senato'nun onaylaması, daha sonra da paketin ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması bekleniyor. Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili Rosa DeLauro, yardım paketine destek çağrısında bulunarak, "Bu tasarı demokrasiyi koruyacak, Rus saldırganlığını sınırlayacak ve en önemlisi Ukrayna'yı desteklerken kendi ulusal güvenliğimizi güçlendirecek" dedi. Bazı Cumhuriyetçiler, Demokratları ABD vergi mükelleflerinin paralarını yurtdışına hızlıca gönderme kararı aldıkları için eleştirerek tasarıya karşı çıktı.