Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kokteyli saldırı
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kotkeyli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine yönelik molotof kokteyli saldırı saldırı gerçekleştirildi.
Bir kişi 3 adet molotof kokteylini büyükelçilik binasına doğru attı. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis ve güvenlik güçlerince yakalandı.
2 PERSONEL ARACI ZARAR GÖRDÜ
Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı, 2 personel aracı zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.