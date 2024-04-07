Türkiye'nin uçuş trafiği artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'ne ait 2024 yılının Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

2002 yılından bu yana yapılan büyük havayolu yatırımları sayesinde Türkiye'yi yolcu ve çevre dostu havalimanlarına kavuşturduklarının altını çizen Uraloğlu, Mart ayında iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayısının 67 bin 539'a, dış hatlarda ise 54 bin 922'ye çıktığını söyledi.

Toplam uçuş trafiğinin üst geçişler ile birlikte 165 bin 329'a ulaştığını belirten Uraloğlu, "Mart ayında hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde yüzde 6,3 oranında artış; dış hat uçak trafiğinde yüzde 9,8 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 10,6 artış meydana geldi." dedi.

"MART AYINDA 14 MİLYON 608 BİN KİŞİ HAVAYOLLARINI KULLANDI"



Mart'ta, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 587 bin 526'ya, dış hat yolcu trafiğinin ise 7 milyon 992 bin 360'ya ulaştığını söyleyen Bakan Uraloğlu, bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam da 14 milyon 608 bin 213 yolcu trafiğine hizmet verildiğini bildirdi. Uraloğlu, 2024 yılının mart ayında hizmet verilen yolcu trafiğinin 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 3,8; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11,4 olmak üzere direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinin yüzde 7,7 oranında artış gösterdiğini söyledi.

"İSTANBUL HAVALİMANI, MART AYINDA 5 MİLYON 895 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ"

Havalimanları yük trafiğinin mart ayında iç hatlarda 58 bin 801 ton, dış hatlarda 279 bin 612 ton, toplamda ise 338 bin 413 tona ulaştığını söyleyen Uraloğlu, Sadece İstanbul Havalimanı'nda mart ayında 5 milyon 895 bin 146 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. İstanbul Havalimanı'nda mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 938, dış hatlarda ise 32 bin 161 olmak üzere toplamda 41 bin 99'a ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 134 bin 820, dış hatlarda 4 milyon 760 bin 326 olmak üzere toplamda 5 milyon 895 bin 146 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 4 artış meydana geldi. Mart ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 3 artış gösterdi" diye konuştu.

"SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NI MART AYINDA 18 BİN 926 UÇAK KULLANDI"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yolcu trafiğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 322, dış hatlarda 10 bin 604 olmak üzere toplamda 18 bin 926 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 364 bin 194, dış hatlarda 1 milyon 733 bin 511 olmak üzere toplamda 3 milyon 097 bin 705 oldu." dedi.

Uraloğlu, mart ayında hizmet verilen yolcu trafiğinin ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 11, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 17 olmak üzere toplam yolcu trafiğinin yüzde 14 artış gösterdiğini söyledi. Ayrıca Uraloğlu, Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda mart ayında 1 milyon 926 bin uçak trafiği gerçekleştiğini söyledi.

"3 AYDA YAKLAŞIK 44 MİLYON KİŞİ HAVA YOLUNU KULLANDI"



2024 yılı ilk çeyreğinde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 195 bin 904'e, dış hatlarda ise 157 bin 313'e ulaştığının altını çizen Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplamda 474 bin 858 uçak trafiğine ulaşıldığını vurguladı. Uraloğlu. 2024 yılı mart sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 1,4, dış hat trafiğinde ise yüzde 11.6 olmak üzere, üst geçişler ile birlikte toplam da uçak trafiğinde yüzde 8,7 oranında artış gösterdiğini söyledi.

Uraloğlu, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 20 milyon 705 bin 785'e, dış hat yolcu trafiğinin 23 milyon 153 bin 199'a ulaştı. Bu 3 aylık dönemde direkt transit yolcular ile birlikte yolcu sayısı 44 milyona yaklaştı ve toplamda 43 milyon 905 bin 993 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılı Mart sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 14,2; dış hat yolcu trafiği yüzde 14,9 ve direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 14,4 artış oldu." diye konuştu.

"YÜK TRAFİĞİ 1 MİLYON 966 TONA ULAŞTI"



Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 183 bin 971 ton, dış hatlarda 816 bin 995 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 966 tona ulaştığını ifade eden Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul Havalimanı'nda üç aylık sürede; iç hatlarda 26 bin 435, dış hatlarda 93 bin 713 olmak üzere toplamda 120 bin 148 uçak, iç hatlarda 3 milyon 558 bin 813, dış hatlarda 14 milyon 113 bin 158 olmak üzere toplamda 17 milyon 671 bin 971 yolcu trafiği gerçekleşti. 2024 yılı Mart sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 6 artış gösterdi. 2024 yılı Mart sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 7, dış hat yolcu trafiği yüzde 9 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 9 artış oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise üç aylık sürede iç hatlarda 25 bin 611, dış hatlarda 31 bin 119 olmak üzere toplamda 56 bin 730 uçak trafiği, iç hatlarda 4 milyon 294 bin 968, dış hatlarda 5 milyon 137 bin 115 olmak üzere toplamda 9 milyon 432 bin 083 yolcu trafiğine hizmet verildi. 2024 yılı mart sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 12 artış gösterdi. 2024 yılı mart sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 22, dış hat yolcu trafiği yüzde 22 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 22 artış oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde 6 bin 195 uçak trafiği oldu."