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06 Ekim 2023 Cuma 17:08:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 17:08:00

Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik harekatı dünya basınında

Kaynak: TRT Haber

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı dünya medyasında yankı buldu. Yabancı gazeteler ve yayın kuruluşları, manşetten duyurdukları haberlerde, harekatın detaylarına yer verdi.

Terör hedefleri tek tek vurularak imha edildi. Teröristler etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatı dünya medyasında yankı buldu.

Alman Berliner Morgenpost, internet sitesinde yayımladığı haberde, terör örgütü PKK'nın Türkiye için ne kadar tehlikeli olduğuna dair bir analize yer verdi.

Yazıda, Almanya'nın PKK'nın en önemli eylem alanlarından biri olduğu da belirtildi.

Yunan Kathimerini gazetesi, harekatın, Ankara'daki terör saldırısının ardından düzenlendiğini yazdı.

Die Zeit da internet sayfasında harekatın Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki saldırıdan sonra gerçekleştirildiğine vurgu yaptı, Milli Savunma Bakanlığı'nın harekata ilişkin açıklamasını aktardı.

Der Spiegel dergisi, 'Türk ordusu Suriye'nin kuzeyine havadan saldırı başlattı' manşetini kullandı.

Fransız Le monde gazetesi de, harekatın, Ankara'daki terör saldırısının ardından düzenlendiğini yazdı.

Amerikan yayın kuruluşu Voice of America, harekatı, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyine İHA saldırılarını Yoğunlaştırıyor' başlıklı haberle duyurdu.

Haberde, harekatın, Ankara'da İçişleri Bakanlığını hedef alan bombalı saldırının sorumluluğunu PKK'nın üstlenmesinden birkaç gün sonra geldiğine dikkat çekildi.

CNN International, "Türk hava saldırıları, terör örgütü PKK'nın hafta sonu Ankara'da üstlendiği bombalı saldırının ardından geldi' ifadelerini kullandı.

Etiketler : türkiye terör harekat
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