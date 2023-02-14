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14 Şubat 2023 Salı 13:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 13:00:00

Türkiye'nin su altı inşaat gemisi "Mukavemet" depremzedeler için görevde

Kaynak: AA

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Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkarmak için Türkiye'nin enerji filosuna dahil edilen su altı inşaat gemisi "Mukavemet", depremzedeler için toplanan yardımları afet bölgesine ulaştırıyor.

Enerji filosunun son gemisi olan ve adını Türk Mukavemet Teşkilatından alan gemi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine ara verdi.

Sırasıyla Zonguldak Filyos, İstanbul Haydarpaşa ve Çanakkale Kepez limanlarında, 100 metre uzunluk ve 21 metre genişliğindeki gemiye, temel ihtiyaç malzemesi taşıyan 16 tır ile 3 iş makinesi yüklendi.

Depremzedeler için göreve çıkan Mukavemet, 5 günlük yolculuğunun ardından Hatay'daki Tosyalı İskenderun Limanı'na ulaştı.

Gemiyi karşılayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kaptan ve mürettebattan yardımların ulaştırılmasına ilişkin bilgi aldı.

"EKİPMAN VE PERSONELİMİZİN BÜYÜK KISMINI DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERDİK"

Bakan Dönmez, Mukavemet'in, Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi olduğunu söyledi.

Su altı gemisinin "asrın felaketi" nedeniyle deprem bölgelerine ulaştırılması planlanan yardımlar için görev almaya başladığını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"Mukavemet, geçtiğimiz aylarda hizmete aldığımız, Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarında su altı yapılarımızı inşa eden gemilerimizden biri. Afetten dolayı ekipman ve personelimizin büyük bir kısmını deprem bölgesine gönderdik. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve onunla işbirliği içinde olan bazı kuruluşlarımız, bu bölgede yer alan depremzedelerin başta temel gıda ihtiyaçları olmak üzere barınma, çadır, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarını bu gemiye yükleyerek 16 tırlık bir yük almış durumda. İskenderun Körfezi'ne indirdiler. İnşallah kısa süre içinde bu malzemeleri depremzedelerimize ulaştıracağız."

Dönmez, gemiyle getirilen iş makinelerinin ise yıkılan binalardaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılacağını ifade etti.

Etiketler : asrın felaketi deprem mukavemet hatay iskenderun

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