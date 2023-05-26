Türkiye'nin seçimi özel yayın

İpi açık ara önde göğüsleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden seçmen karşısına çıkıyor.

Kararı millet verecek.

Yapılmak istenen manipülasyondan uzak, Devletin resmi kurumlarının verileriyle; En doğru sonuçlar, en hızlı şekilde ve en anlaşılır grafiklerle ekranda olacak.

Biz demokrasi şöleni için hazırız, sizi bekliyoruz...

"Türkiye'nin Seçimi Özel" Pazar günü 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında sizlerle.