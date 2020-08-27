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27 Ağustos 2020 Perşembe 12:50:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 12:50:00

Türkiye'nin sağlık sistemine ve koronavirüs mücadelesine 5 ülkeden övgü: Örnek alıyoruz

Kaynak: AA

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Salgının başlangıcından bu yana başarılı bir çalışma yürüten Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Türk Konseyi Sağlık Bilimi Kurulu Aşı Çalıştayı'na katılan ülkeler Türkiye'yi örnek aldığını açıkladı.

İzmir'in Urla ilçesindeki tarihi Karantina Adası'nda 3 gün süren "Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Aşı Çalıştayı"na katılan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan bilim insanları, Türkiye'de ve bazı ülkelerde devam eden Kovid-19 aşısına yönelik çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantılarına katıldı.

- "TÜRKİYE SADECE KENDİ HALKINA DEĞİL DİĞER ÜLKELERE DE DESTEK OLUYOR"

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdürü Dr. Osman Ali Masaliyev, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele konusunda aşı çalıştayının önemine değindi.

Türkiye'nin bu çalışma ile birçok ülkeye örnek olduğunu dile getiren Masaliyev, "Türkiye son 15 yıldır yapılan sağlık yatırımları ve sağlıkta dönüşüm programları sayesinde hem hasta sayısı hem de yapılan test sayılarında önemli bir alt yapıya sahip. Türkiye, Kovid-19 ile kendi imkanlarıyla baş edebiliyor. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi, sonunda yenilen virüs olacak. Türkiye sadece kendi halkına değil diğer ülkelere de destek oluyor. Bizim ülkemize de sağlık malzemesi gönderdi." dedi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığını temsilen Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Anar Turmutaubetova da ülkelerinde Kovid-19'u tedavi eden aşıyı bulabilmek için yaptıkları çalışmanın klinik aşamasında olduğunu ifade etti.

Türk bilim insanlarıyla yaptıkları çalıştayın önemine işaret eden Turmutaubetova, "Türkiye'de Kovid-19 ile ilgili yapılan hem aşı hem de tedaviye yönelik çalışmalar anlatıldı. Türkiye bu konuda çok ileri. Bizim ülkemize de her konuda destek oluyor. Umarım en kısa süre de Kovid-19'u tedavi eden bir aşı bulunur da dünya bu hastalıktan kurtulur." diye konuştu.

- "BENİM BU AŞIYI TÜRKİYE'NİN GELİŞTİRECEĞİ KONUSUNDA HİÇBİR KUŞKUM YOK"

Azerbaycan Bilim Araştırmaları ve Tıbbi Uygulama Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adil Allahverdiyev ise Türkiye'nin kendileri için her zaman lider bir ülke olduğunu anlattı.

Ülkesinde Kovid-19'un tanısına yönelik aşı çalışmalarının henüz başlamadığını anlatan Allahverdiyev, "Uzun yıllar Türkiye'de görev yaptım. Türk bilim insanları aşı geliştirme konusunda yaptığı çalışmaları yakından biliyorum. Benim bu aşıyı Türkiye'nin geliştireceği konusunda hiçbir kuşkum yok. Bu konuda Türkiye dünyada önce ülkeler arasında yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan Sağlık Bakanlığını temsilen toplantıya katılan Doç. Dr. Akmal Sidiyov da Türk bilim insanlarının Kovid-19 aşısına yönelik çalışmalarından etkilendiklerini, Türkiye'nin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı ve Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de toplantıda Türkiye'deki Kovid-19 aşı çalışmaları hakkında bilim insanlarına bilgi verdiklerini söyledi.

Türk dünyasına Kovid-19 ile mücadele konusunda destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Meşe, "Üye ülkeler özellikle de Kovid-19 aşısı konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyor. Türkiye'de bilim insanları Kovid-19 ile ilgili 13 aşı çalışması yürütüyor. Bunlardan 3'ü hayvan deneyi aşamasında devam ediyor. En kısa sürede bunlar tamamlanıp klinik aşamaya geçecek. Türkiye bu süreçte 150 ülkeye tıbbi cihaz, ilaç ve koruyucu madde yardımında bulundu. Bu desteklerimiz devam edecek." dedi.

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