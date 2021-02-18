  • BIST
    1558.1
  • Dolar
    6,9628
  • Euro
    8,4177
  • Altın
    399,7150
İstanbul
1 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
IMF'den Türkiye açıklaması
TOGG'dan yeni paylaşım: Çalışmalar tamamlandı
NATO'da reform hazırlığı
Mutasyonlu virüsler laboratuvarda üretildi!
Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti
Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 27'ye yükseldi
Atina'da Çeşme yaygarası: Türkiye'nin adımıyla endişelendiler
Bugün hava nasıl olacak? Kritik uyarı geldi
Türklerin verdiği ilanı hazmedemediler!
NATO'dan Türkiye açıklaması: Çok önemli müttefik
Test çekti: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz
ABD'den tepki çeken sessizlik! PKK sorusuna cevap veremedi
TSK personeline ilişkin kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Pankartlı evlilik teklifi
Çöplüğün altın çocukları
Elazığ'da insansız hava aracı üretildi Test uçuşları yapılıyor
Kangalların prensesi: NAZ
Mide hastalıkları da ağız kokusu yapar
Kilolarından kurtulurken şampiyon oldu
İdrar kaçırma, şeker hastalığı belirtisi olabilir
Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep
Kovid-19 korkusu diş sorunlarını arttırdı
Etkinlik ve oyunlarda çocuğunuzu gözlemleyin
Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
18 Şubat 2021 Perşembe 12:32:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 12:35:00

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya paylaşımı heyecanlandırdı

ABONE OL

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gemlik'te inşa edilen tesisin altyapı çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yerli otomobil TOGG'un üretimi için Gemlik'te inşa edilen tesiste çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Markanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla üretim tesisinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı. #YeniLigeYolculuk #TOGG"

Etiketler : TOGG Yerli otomobil Gemlik
Sinirlendiren ‘at hırsızı' yorumu

Sinirlendiren ‘at hırsızı' yorumu
Nükhet Duru: Sosyal medya yokken mutluydum

Nükhet Duru: Sosyal medya yokken mutluydum
Çağla'dan Ahmet Kural'ın Kıbrıs setine ziyaret

Çağla'dan Ahmet Kural'ın Kıbrıs setine ziyaret
Şarkıcılık da onun aşkı

Şarkıcılık da onun aşkı
Gülben Ergen: Dadı dizisinden para kazanamadım

Gülben Ergen: Dadı dizisinden para kazanamadım
Ünlüler aşka geldi

Ünlüler aşka geldi
Koronayı yendi uçak fobisi başladı

Koronayı yendi uçak fobisi başladı
Şarkıcı olma iddiası yok

Şarkıcı olma iddiası yok
Köyde karantina

Köyde karantina

EN ÇOK OKUNAN HABERLER