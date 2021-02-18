TOGG'dan yeni paylaşım: Çalışmalar tamamlandı

Yerli otomobil TOGG'un üretimi için Gemlik'te inşa edilen tesiste çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Markanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla üretim tesisinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı. #YeniLigeYolculuk #TOGG"