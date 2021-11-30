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30 Kasım 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 09:30:00

Türkiye'nin NATO'ya mesajı net: Geri adım atmayacağız

Kaynak: Sabah

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Kasım-1 Aralık'ta Letonya'nın başkenti Riga'da toplanacak olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde iki başlık var. Biri S-400, diğeri ise göçmen krizi. İşte ayrıntılar...

NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor. Çavuşoğlu, Türkiye'nin geri adım atmayacağını ve S-400'ün saldırı değil savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına anlatacak. Afganistan ve göçmen krizi de masada

STOLTENBERG ILE GÖRÜŞME

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının, başta Rusya olmak üzere ittifakın gündemindeki konuları ele alacağı toplantı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında düzenlenecek. NATO toplantısının bir bölümüne ittifak üyesi olmayan Ukrayna ve Gürcistan'ın dışişleri bakanları da katılacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun, toplantı kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, S-400, F-16 tedariki ve F-35 konularının masada olacağı görüşmelerde Çavuşoğlu, S-400 meselesinden Türkiye'nin geri adım atmayacağını, bunun bir saldırı değil, savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına bir defa daha anlatacak. Toplantılarda, NATO'nun yaz aylarında çekildiği Afganistan'daki son durum da ele alınacak.

BELARUS - POLONYA SINIRI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi olacak. Başta Belarus'un komşuları Polonya, Litvanya ve Letonya olmak üzere AB ülkeleri, Minsk yönetiminin özellikle bazı Orta Doğu ülkelerinden binlerce kişiyi getirerek sınıra yığdığı, böylece bir göç krizi yaratarak AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı suçlamasında bulunuyor. Polonya gibi birçok AB ülkesi de Belarus'un bu krizi Rusya'nın desteğiyle çıkardığı suçlamasını getiriyor.

"TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN YANINDA"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Halklarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında duracağını bildirdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin hiçbir zaman yalnız kalmayacak! Haklı davası için mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında durmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Etiketler : NATO Jens Stoltenberg' Ukrayna ve Gürcistan ABD
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