Türkiye'nin Milli Uzay Programı bugün tanıtılacak
Türkiye'nin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılacak.
Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde bugün saat 19.00'da yapılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
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