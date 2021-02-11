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11 Şubat 2021 Perşembe 00:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 00:45:00

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' Avrupa basınında geniş yer buldu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Uzay Programı" Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa basınında ilgi gördü.

Fransız Le Figaro gazetesinin "Erdoğan Türkiye'yi uzay gücü yapmak istiyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "2023'e kadar ay ile ilk temas" sözünü içeren Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı tanıttığı belirtildi.

Haberde, Erdoğan'ın ülkesinin uzay endüstrisini geliştirmek ve Türkiye'yi "küresel uzay yarışının zirvesine" götürmek için 10 stratejik hedefini açıkladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansını (AA) kaynak göstererek Erdoğan'ın, "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir." şeklindeki açıklaması hatırlatılan haberde, 2023'te Ay'a ilk temasın "önemli sembolik hedef" olduğu vurgulandı.

Haberde görüşlerine yer verilen Fransa Ulusal Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırmacısı ve uzay politikası uzmanı Isabelle Sourbes-Verger, "Türkiye, büyük ulusların arasında yer almak istiyor. Bu, bölgesel ve uluslararası düzeyde görünürlük kazanmanın bir yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Sourbes-Verges, "kesin olan şey, Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Batı'nın çığlık atmasına neden olacak" değerlendirmesine yer verdi.

- ALMANYA

"Türkiye aya uzay aracı ve insan göndermek istiyor" başlığını kullanan Alman Heise online sitesi, haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddialı bir uzay programı duyurduğuna yer verdi.

Erdoğan'ın, "Türkiye'nin küresel uzay yarışında birinci lige yükselmesi, ayrıca ülkesinin uydu teknolojisinde global bir marka haline gelmesi gerektiğini" açıkladığı vurgulandı.

2018 yılında Türkiye Uzay Ajansının (TUA) kurulduğu hatırlatılarak, Erdoğan'ın bu ay, SpaceX'in patronu Elon Musk ile fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

- İSVEÇ

İsveç'in resmi haber ajansı TT, haberinde, "Türkiye 2023'te Ay'a çıkmayı hedefliyor" başlığını kullandı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "2023 yılı sonunda uluslararası iş birliği ile yörüngeye fırlatılacak milli ve özgün hibrit roketimiz ile Ay'a ilk sert iniş yapılacak." sözlerine yer verildi.

Ayrıca, söz konusu plan çerçevesinde, Türkiye'nin uzay hedeflerine on yıl içinde ulaşmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

- MACARİSTAN

Macar Haber Ajansı (MTI) ise haberine, "Türkiye 2023'te Ay'a uzay aracı yollamaya hazırlanıyor" başlığını attı.

Haberde, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te, uluslararası iş birliği kapsamında Ay'a uzay aracı yollamak istediği yönündeki açıklamaları paylaşıldı.

Haberde ayrıca, Erdoğan'ın programda açıkladığı 10 stratejik hedefe de yer verildi.

Etiketler : başkan erdoğan Uzay Programı uzay aracı
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