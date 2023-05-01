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01 Mayıs 2023 Pazartesi 00:11:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 00:11:00

Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır

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Son dönemde hayata geçirilen özgün havacılık ürünleri Cumhuriyetin 100. yılında "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla kamuoyu önüne çıkacak.

Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü ve önemli kilometre taşlarını geride bırakan milli projeleri için görkemli bir tanıtım gerçekleştirilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin Kahramankazan'daki yerleşkesinde yarın Türk havacılık sanayisi açısından tarihi bir güne imza atılacak.

Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla kamuoyu önüne çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törende Cumhuriyetin 100. ve Türk Havacılık Uzay Sanayiinin kuruluşunun 50. yılında hayata geçirilen özgün havacılık ürünleri Milli Muharip Uçak, HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 tanıtılacak.

Söz konusu projelerde son dönemde önemli kilometre taşları geride bırakıldı.

Türkiye'nin en büyük teknoloji projesi Milli Muharip Uçak, motor çalıştırarak hangardan çıktı.

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET ve ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.

"Hayalet uçak" benzetmesi yapılan ve taksi çalışmalarına başlayan insansız savaş uçağı ANKA-3 ise yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

"İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla söz konusu platformlar ilk kez birlikte sergilenecek.

Etiketler : TÜRKİYE türk havacılık uzay sanayi
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