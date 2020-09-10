  • BIST
    1101.42
  • Dolar
    7,4859
  • Euro
    8,8591
  • Altın
    468,2560
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Görülmemiş koronavirüs önlemi! Geline sarılabilmek için poşet giydi
Birleşik Krallık ile iş birliğimiz stratejik ortaklık!
ABD Başkanı Trump'tan koronavirüsle ilgili itiraf geldi: Halkı paniğe sürüklemek istemedik
İran'dan silahlı gruplara karşı geniş çaplı operasyon!
Nijer'de sel felaketi: Ölü sayısı 65'e yükseldi
İşsizlik rakamları açıklandı
Kritik toplantı bugün... NATO Doğu Akdeniz için toplanıyor
Mardin'de 65 yaş ve üstüne Kovid-19 kısıtlaması
Rusya'nın "yeni başkan" umudu! İki ülke arasında bitmeyen anlaşmazlık
Kardeş ülkede bir ilk! Aselsan tarafından üretilecek!
Slav Kardeşliğine AB engeli: Askeri tatbikattan çekiliyoruz
Dünya'daki Koronavirüs vaka sayısı 28 milyonu aştı
Caretta carettalar yuva sayısında rekor kırıldı!
Güvercinada'yı 60 bin kişi ziyaret etti
Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan komandolar Muş'a döndü
Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma!
AK Partili Çelik, Atina'ya ‘9 Eylül ruhu'nu hatırlattı: Meis'i kaşıma İzmir'e bak
Cesedi 7 yıl sonra bavuldan çıktı
Amerikalı uzmanlar Trump'ı uyardı: ABD'yi aptal yerine koyabilir
Hafter ile ittifak yapan el-Kani'nin Avrupa ülkesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı
Başörtüsü nedeniyle davasına bakmamıştı! Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Almanya'da binler sığınmacılar için yürüdü: Ülkeye getirilsin
Trump'ın damadı Kushner: Suudi Arabistan hava sahasını İsrail uçuşlarına açacak
"Üzerimde bomba var" diyerek eşini tehdit eden şahıs polisi harekete geçirdi
10 Eylül 2020 Perşembe 10:28:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 10:33:00

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın: Birleşik Krallık ile iş birliğimiz stratejik ortaklık temelindedir

Kaynak: DHA

ABONE OL

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, Birleşik Krallık ile Türkiye'nin ikili ilişkilerini değerlendirerek, "Türkiye ile Birleşik Krallık ilişkileri stratejik ortaklık temelindedir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemizle dayanışma içinde hareket eden Birleşik Krallık, darbe girişiminden hemen sonra Türk demokrasisine destek verdiğini açıklamıştır. NATO Liderler Toplantısı vesilesiyle 3-5 Aralık 2019 tarihlerindeki ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun 8 Temmuz 2020 tarihindeki Londra ziyaretlerinde bir kez daha, karşılıklı olarak teyit edilmiştir." dedi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türkiye ile Birleşik Krallık’ın ilişkilerini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi.

Türkiye ve Birleşik Krallık’ın ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde olduğunu ifade eden Yalçın açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “NATO bünyesinde 65 yıldır Müttefik olan Türkiye ve Birleşik Krallık, ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde, geniş bir yelpazedeki ikili işbirliği üzerinden ilerlemektedir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemizle dayanışma içinde hareket eden Birleşik Krallık, darbe girişiminden hemen sonra Türk demokrasisine destek verdiğini açıklamıştır. İşbirliğine dayalı ilişkilerimizin ‘Brexit’ sonrasında daha da derinleşerek devam etmesi iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Liderler Toplantısı vesilesiyle 3-5 Aralık 2019 tarihlerindeki ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun 8 Temmuz 2020 tarihindeki Londra ziyaretlerinde bir kez daha, karşılıklı olarak teyit edilmiştir. Covid-19 Koronavirüs salgını döneminde de alınan tedbirlere riayet edilerek temaslar sürdürülmektedir. Salgın döneminde ayrıca, ülkemiz, Birleşik Krallık'a koruyucu malzeme desteğinde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

“İKİ ÜLKE ARASINDA EKOMOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER DİNAMİK”

Büyükelçi Yalnıç, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin dinamik bir çerçevede olduğunun altını çizerek, “Ekonomik ve ticari ilişkiler de dinamik bir çerçevededir. Bu kapsamda, Birleşik Krallık ile ikili ticaretimiz 2019 yılında toplam yaklaşık 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun 11 milyar dolara yakın kısmını ihracatımız, 5,5 milyar dolara yakın kısmını ise ithalatımız oluşturmaktadır. Bu şekilde, Birleşik Krallık, Türkiye'nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş ülkelerden birisidir. Ayrıca, Türkiye’deki Birleşik Krallık kökenli firmaların doğrudan yatırımları 10 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Firmalarımızın da Birleşik Krallık’taki yatırımlarının toplam bedeli 2,6 milyar dolara ulaşmıştır.2020 yılının pandemiden kaynaklanan olağanüstü koşullarının ikili ekonomik ilişkilere etkisinin asgari düzeyde olması için gayret sarf edilmektedir” dedi.

“SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Londra Büyükelçisi Yalçın, Birleşik Krallık’ın Brexit sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak şöyle devam etti: “Öte yandan, Birleşik Krallık, Brexit sürecinin ardından, Gümrük Birliği kapsamından ve AB'nin ticaret düzenlemelerinin de kapsamından çıkmış olacaktır. Bu çerçevede, Birleşik Krallık’ın AB’yle ve diğer önde gelen ticaret ortaklarıyla, gelecekteki ticari ilişkilerinin altyapısını tesis etmeye yönelik Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çalışmaları devam etmektedir. Ülkemiz de, bu bağlamda, Birleşik Krallık’ın STA yapacağı, öncelikli ülkeler arasındadır. STA’nın müzakereleri yapıcı bir şekilde ilerlemekte ve düzenli şekilde verimli toplantılar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Brexit sonrası dönemde ikili ilişkilerimiz ve vatandaşlarımızın Ankara Anlaşmasından kaynaklananlar dahil hakları konuları, gerek ilgili teknik mekanizmaların çalışmalarında, gerek Büyükelçiliğimizce İngiliz makamlarıyla yapılan temaslar kapsamında ele alınmaktadır.”

“İNGİLTERE’DEKİ VATANDAŞLARIMIZIN HER DAİM YANINDAYIZ"

Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk vatandaşlarının, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlü kılan unsurlardan birisi olduğunu ifade eden Yalçın, Türk vatandaşlarına desteğin sürdüğünü ifade etti. Yalçın açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Birleşik Krallık'ta yaşayan vatandaşlarımız, iki ülke ilişkilerini güçlü kılan unsurlar arasındadır. Buradaki vatandaşlarımızın siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta başarılı şekilde faaliyette bulunmaları ilişkilerimizi de güçlendirmektedir. Vatandaşlarımızın varlığından güç alarak, Manchester şehrinde Başkonsolosluk açılmasının kararlaştırılması bu duruma somut bir örnektir. Başkonsolosluğumuzun açılmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Pandemi sürecinde, Büyükelçiliğimiz ile Londra ve Edinburg’daki Başkonsolosluklarımıza vatandaşlarımızın doğrudan temas edebilmesi amacıyla ilave acil telefon hatları kullanıma sokulmuştur. Vatandaşlarımızın, temsilciliklerimizden en yaygın talebi, iki ülke arasında uçuşların tekrar ne zaman başlayacağına yönelik bilgi temin edilmesi olmuştur. Ayrıca, pandemi döneminde çeşitli zorluklar yaşayan vatandaşlarımıza STK’larımızla beraber destek sağlanmıştır” dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER