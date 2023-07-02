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Türkiye'nin limitsiz ve yenilikçi yerli sosyal medya uygulaması: Yaay
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02 Temmuz 2023 Pazar 23:02:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 23:02:00

Türkiye'nin limitsiz ve yenilikçi yerli sosyal medya uygulaması: Yaay

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Türkiye'nin yeni ve yerli sosyal medya uygulaması Yaay, kullanıcı dostu yapısı ve yenilikleri ile sınırlara takılmayan deneyimler sunmaya devam ediyor.

Kullanıcılar; içerikleri ve hikâyeleri limitsizce izleyebiliyor, görüntüleyebiliyor, etkileşimde bulunabiliyor. Kendi ilgi alanlarına göre spordan teknolojiye, modadan eğitime farklı birçok gündemi takip edebilen kullanıcılar, yaptıkları paylaşımlardan aldıkları etkileşimlerle puan toplayarak 'Popüler' bölümünde yer alabiliyor.

Farklı, dinamik ve yenilikçi bir platform olarak; kategori, gündem etiketi, hikâye paylaşımı, puan sistemi, anında çeviri gibi özellikler sunan Yaay'da güvenli ve keyifli bir şekilde vakit geçirmek mümkün.

Türk Telekom Ventures çatısı altındaki yatırımlardan AppYap tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, geliştirilen özellikleriyle kullanıcılarına farklı deneyimler sunuyor. Gündem ve haber takibi, kategoriler, rozet uygulaması gibi yetkinlikleri ile birçok farklı özelliği aynı çatı altında kullanıcılarıyla buluşturan Yaay, farklı deneyimlere imza atmayı sürdürüyor.

YENİLİKÇİ ÖZELLİKLERİ İLE KULLANICI DOSTU UYGULAMA: YAAY

Kısıtlar olmadan kullanım sunan Yaay'ı istedikleri kadar kullanabilen kullanıcılar, sınırsızca içerik tüketebiliyor. Kategori özelliği ile kullanıcıların binlerce içeriğin arasında kaybolmadan, ilgi alanlarına göre kategorileri takip etmesini ve paylaşım yapmasını sağlayan Yaay, gündemdeki etiketler yapısıyla da kategoriler sayfasında, yalnızca o kategoride konuşulan etiketlerin takip edilmesine olanak veriyor.

Günlük hayatı renklendirecek özellikleri de deneyimlemeyi sağlayan uygulamayla; istenilen zaman paylaşım yapılabiliyor. Yenilikçi puan sistemi ile Yaay'da beğeni aldıkça puanı yükseltmek, rozet sisteminde yukarı çıkmak, daha yüksek puan ile daha fazla görünür olmak da mümkün.

Birçok özelliğin, sade ve kullanıcı dostu tasarım ile kullanılabildiği uygulamada, anında çeviri özelliği, kullanıcıların gördükleri içerikleri birçok farklı dile çevirmesine fırsat veriyor.

Etiketler : Yaay sosyal medya Türk Telekom Yaay Yaay uygulaması
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