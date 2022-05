Türkiye'nin küresel diplomasi başarısı!

Türk diplomasisi güçlendikçe, Türkiye'ye olan ilgi de arttı. Yurtdışından çok sayıda diplomat, Türkçe öğrenmek için İstanbul'a geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Kamu Görevlileri ve Akademisyenler Türkçe İletişim Programı (KATİP), kürsel diplomaside yeni bir sayfa açtı. Yabancı diplomat, eğitmen, akademisyen ve kamu görevlilerinden oluşan katılımcılar, Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatı elde ediyor. Kursiyerlerin Türkiye ile sürdürülebilir bağlar kurmaları için kültürel faaliyetlere katılmaları ve kurum ziyaretleri, tarihi-turistik yerleri gezmeleri de sağlanıyor.

BİZİ DAHA İYİ TANIYORLAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Kültür ve dil öğretim programı KATİP'e katılanlara İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) Türkçe öğretiliyor. İÜ Dil Enstitüsü Türkçe Birim Koordinatörü Funda Keskin, eğitim programının bir yıl sürdüğünü belirterek şöyle devam etti: "Yurtdışında görevli akademisyen, diplomat, gazeteci, devlet memurları hem Türkçe'yi öğrenip hem de ülkemizi gezerek yakından tanıma olanağı buluyor. Bu programın amaçlarından birisi de kursiyerlerimizin kendi ülkelerinde devlet kurumlarında Türkçe bilen bir kişi olarak görev yapmalarını sağlamak. Hem de Türkiye'yi yakından tanıyan insanlar olarak yetiştirilmelerini istiyoruz. Katılımcılar, ülkelerinde ve Türkiye'de önemli görevlere atanabilecek potansiyeli olan kişilerden oluşuyor."

HER GÜN FARKLI BİR AİLEYLE İFTAR YAPTIM

Arjantin'de eğitim bakanlığında araştırmacı olarak görev yapan Fatima Carolina Funes (34) Türkiye'ye hayran kalan kursiyerlerden. Eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapan Funes, şöyle konuştu: "Programa burs kazanarak katıldım. Benim için bu eğitim bulunmaz bir fırsat. 6 aydır Türkiye'deyim. 6 ayım daha var. Ama burayı çok sevdim. Kurstan sonra 2 ay daha kalabilirim. İnsanlar çok misafirperver. Ramazan'da her akşam bir aile ile iftar yaptım. İstanbul tarihi bir kent. Her gün farklı aktiviteler yapıyoruz. Türkiye'nin kültürünü, dilini öğrenmek çok heyecanlı. Her gün yeni bir bilgi öğreniyorum."

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI ÖN YARGILARI YIKIYOR

Polonya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli diplomat Piyotr Greç (40), 6 aydır İstanbul'da olduğunu belirtti. Hem Türkçe öğrenip hem de Türkiye'yi yakından tanıyan Greç, "Dışişleri Bakanlığı'nda bir alan seçmem gerekiyordu. Ben de Türkiye'yi seçtim. Buradaki eğitim sayesinde Ankara'daki konsoloslukta görev alma ihtimalim var" dedi. Polonyalı diplomat şöyle devam etti: "Avrupa'da insanların yaşam tarzı aşağı yukarı hep aynı. Türkiye ise kültürel ve sosyal zenginlikleriyle öne çıkan bir ülke. Türkiye ile ilgili yurtdışında bazı ön yargılar var. Ancak son yıllarda başarılı Türk diplomasisi sayesinde bu görüş de insanların fikirleri de değişti."

GÜÇLÜ BİR DEVLETSİNİZ DİLİNİZİ ÖĞRENMEK ŞART

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı'nda tercüman olarak çalışan Amara Dukuri (35), dil haznesine Arapça ve Fransızca'dan sonra Türkçe'yi de eklemek istediği için KATİP'e katıldığını söyledi. Daha önce Türkçe kelime bile bilmediğini söyleyen Dukuri, "Ticaret yapan ya da öğrenci olarak Burkina Faso'da yaşayan Türkler var. Türkiye bölgesinde çok güçlü devlet. Bu nedenle Türkçe öğrenmemiz çok önemli. Türk insanı çok sıcakkanlı. Güzel arkadaşlıklar kurdum. Ülkeme döndüğümde Türkçe tercümanlık yapmak istiyorum" diye konuştu.