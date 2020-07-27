Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:52:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:52:00

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar...

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu. 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487'ye ulaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1010 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, vaka sayısı 226 bin 100, vefat sayısı 5 bin 613 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1249, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 387, iyileşen hasta sayısı ise 209 bin 487 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Düğün salonlarında Kovid-19 denetimleri yapıldı

Başkentte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düğün salonları polis ekiplerince denetlendi.

Son günlerde kent genelinde Kovid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Bu kapsamda, polis ekipleri salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etmek için düğün salonlarını denetledi.

İstanbul plajlarında Kovid-19 denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da 225 tim ve 775 personelin katılımıyla plajlarda denetim yaptı.

Vatandaşların yoğun kullandığı plajlara yönelik jandarma asayiş timleri, motosikletli asayiş timleri, jandarma trafik timleri, sualtı arama kurtarma timi ve atlı jandarma timlerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan ekiplerce, belirtilen yerlerde koronavirüs tedbirlerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlarla İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığı ve izin verilen noktalarda denize girilip girilmediği kontrol edildi.

Şanlıurfa'da 277 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 277 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, ilçelerden Birecik'te 36, Ceylanpınar'da 12, Eyyübiye'de 39, Haliliye'de 62, Harran'da 2, Hilvan'da 5, Karaköprü'de 90, Siverek'te 4, Suruç'ta 12, Viranşehir'de 13, Bozova ve Halfeti'de 1'er adreste karantina uygulanmasına karar verildi.

Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 209 kişiye para cezası

Eskişehir'de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dernek binalarında kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çalışmalar kapsamında, 209 kişiye Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 658 bin 350 lira ceza kesildi.

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