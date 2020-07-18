Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...

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18 Temmuz 2020 Cumartesi 07:43:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 07:44:00

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar...

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 215 test yapıldı, 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1014 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124, vaka sayısı 217 bin 799, vefat sayısı 5 bin 458 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1226, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, iyileşen hasta sayısı ise 199 bin 834 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Bakan Koca, Twitter'dan, havuz ve plajlardaki damlacık olayına ilişkin paylaşımda bulundu. Koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını vurgulayan Koca, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'a değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de Kovid-19'da ikinci dalga yaşanır mı?" endişesi taşıyıp taşımadığının sorulması üzerine Kalın, "Herkes gibi biz de bundan sonra ne olabileceğinden endişe duyuyoruz çünkü virüsün bundan böyle nasıl davranacağına dair tam bilgiye sahip değiliz. Mutasyona mı uğrayacak? Tekrar değişecek mi? Geri gelecek mi?" ifadelerini kullandı.

Kalın, "Kovid-19, mevcut küresel sistemin zayıflığını ve en güçlü ulusların bile virüs benzeri bir şeyin kurbanı olabileceğini gösterdi. Bu nedenle, ciddi bir uluslararası iş birliği gerekiyor." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi. Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.

Kırgızistan'da Kovid-19'a yakalanan 4 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

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