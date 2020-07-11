Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...

Türkiye'de son 24 saatte 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 49 bin 302 test yapıldı, 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 2 bin 219 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, vaka sayısı 208 bin 938, vefat sayısı 5 bin 282 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı ise 187 bin 511 oldu.

"Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır."

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulunan Koca, şunları söyledi:

"Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına gözlemci bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur. Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz. Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.

Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu. Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi. Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız. 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrit birtakım yöntemler önerilebilir."

"Öğrencilerin sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz"

Koca, okullardaki Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsediklerini ancak devamında maskeyi takma zorunluluğu olmasını istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"(Kovid-19 aşısı) Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz. "(Almanya'nın seyahat uyarısıyla ilgili görüşmeler) Taleplerimiz doğrultusunda bazı bölgelerimizle ilgili olumlu sonuçlanacağını umuyoruz. Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok. Yoğun bakım yatak sayımız 27 bine ulaştı, 1172 hasta yoğun bakımda. Herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim."

Koca, yeni koronavirüs hastalığının tedavisinde kullanılan "Favipiravir" isimli ilaca ilişkin, "Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yürüttüğü başarılı çalışmalarla öne çıkan Türkiye, bugün Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) önemli bir ziyaretçiyi ağırlayacak.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Koca, Twitter hesabından, kalabalık bir toplu taşıma aracı ile insan yoğunluğunun bulunduğu bir cadde fotoğrafı paylaştı. Koca'nın paylaştığı fotoğrafların üzerinde "Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadeleri yer aldı.

Eğitim camiasında yaşanan gelişmeler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan kararla, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilecek.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), küresel Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri içeren web sitesi erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuruları alınan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Yabancı Dil Sınavı (2020-YDS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacağını bildirdi.